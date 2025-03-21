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Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле

Фото: iStock/OlgaKorica

Фото: iStock/OlgaKorica

Глыба льда упала на восьмилетнего ребёнка в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что Ксюша возвращалась домой из школы. Вокруг было довольно много людей, однако огромная глыба льда упала с крыши именно на неё. Девочка успела забежать в дверной проём, где уже прятались другие прохожие. Однако уже через несколько секунд упала.

В настоящее время школьница находится в больнице. Изначально сообщалось, что у девочки перелом позвоночника. По уточнению лечащих врачей, ребёнок отделался ушибом.

Прокуратура начала проверку, а региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело.

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#происшествие
«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье
Олеся Малибу рассказала, как её изнасиловали, избили и вывезли в лес
21 марта 2025, 14:09

Олеся Малибу (фото: Telegram @monashkao)

Модель и бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу, комментируя новости о найденной на дороге в Дубае покалеченной Марии Ковальчук, рассказала жуткую историю из своей жизни. Однажды, во время работы в борделе, Олеся стала жертвой группового изнасилования, жестокого избиения и ограбления.
Как рассказала Малибу, это произошло во время поездки к знакомому на дачу. Изначально визит в гости не предвещал ничего плохого.

«Это было с проверенным клиентом из борделя, где мы познакомились. Он отвёз меня на дачу к своим друзьям. Я думала, сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги. И что? Он меня туда привёз. Они меня все изнасиловали, избили, отобрали телефоны, деньги, потом просто вывезли в Подмосковье, оставили в лесу и уехали. Вот так вот. И у меня в кармане после этого была только тысяча рублей. Они меня просто ограбили. И на эту тысячу я еле-еле добралась тогда до дома», – рассказала девушка в беседе с NEWS.ru.
Олеся Малибу и ранее рассказывала о жутких ситуациях. Например, однажды в её квартиру ворвался маньяк, «повалил на кровать и обмазал скотчем». К счастью, девушка не пострадала. Она отмечала, что это произошло 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери, которая и уберегла её от расправы.

Накануне сообщалось, что украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника. По одной из версий, которой придерживаются родственники пострадавшей, она могла попасть в сексуальное рабство в Эмиратах. Несколько девушек при схожих обстоятельствах пропали в стране за последние годы.

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#избиение
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В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки
21 марта 2025, 14:02

Фото: iStock/Zolnierek

В Санкт-Петербурге главбуха школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру» в Telegram-канале.
Так, по данным издания, Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Галины Лысенко, которая планировала убить свою соседку по коммунальной квартире с помощью киллера.

Ранее сообщалось, что 59-летняя Галина, которая ранее уже привлекалась по статье за проституцию, проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.

Однажды женщина накопила денег, нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей. Однако мужчина, недолго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.

18 марта Лысенко задержали и предъявили обвинение. Обвиняемая просила поместить ее под домашний арест. Однако суд поместил ее под стражу на два месяца.

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#суд
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#женщина
#обвинение
#женщины
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Россиянин пропал без вести во время всхода на вулкан на Филиппинах
PNA: На Филиппинах гражданин России пропал без вести на вулкане с группой иностранцев
21 марта 2025, 13:18

Фото: iStock/avtk

Россиянин и ещё пять иностранцев пропали без вести на вулкане Талинис, расположенном на острове Минданао, близ города Валенсии (Филиппины).
Как сообщило агентство Philippines News Agency (PNA), рано утром 19 марта группа туристов отправилась в однодневный поход на вулкан. Среди них были трое немцев 58, 60 и 67 лет, гражданин Канады, британец 63 лет и 38-летний россиянин Антон Чернов.

Уточняется, что с собой путешественники не взяли вещей для ночевки и длительного пребывания в горах. Уже два дня все туристы числятся пропавшими без вести.

Сейчас полиция и поисковые группы осматривают вулкан. В четверг, 20 марта, они обнаружили тропу со следами, вероятно, принадлежащими иностранцам. Также волонтёры используют беспилотники для поиска пропавших.

Ранее украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую без вести, нашли в критическом состоянии в больнице Дубая. Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона. Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить нельзя, так как девушка пока что не в состоянии говорить.

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Spiegel: Таможня ФРГ конфисковала потерявший управление танкер Eventin вместе с нефтью
Spiegel: Немецкая таможня конфисковала потерявший управление танкер Eventin
21 марта 2025, 12:10

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Таможня Германии на прошлой неделе конфисковала танкер Eventin, который потерял управление близ берегов страны ещё 10 января. Судно, ходившее под флагом Панамы, перевозило 99 тонн сырой нефти.
В январе представители командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям сообщили, что грузовой корабль потерял ход и дрейфует в Балтийском море неподалёку от острова Рюген к востоку от Хиддензе, напоминает издание Spiegel. Позже было решено отбуксировать судно на стоянку к порту Засниц, расположенном на этом немецком острове.

«В соответствие с распоряжением о конфискации главного таможенного управления, как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в собственность Германии», — пишут авторы публикации.

В материале отмечается, что в течение долгого времени между различными немецкими ведомствами шли интенсивные дискуссии о том, как следует поступить с судном, направлявшимся из российского грузового порта Усть-Луга в Египет. В конце января судно было внесено Евросоюзом в список так называемого «теневого флота» России. После этого власти ФРГ решили конфисковать танкер.

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#нефть
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В Великобритании заключённый притворился больным и сбежал от надзирателей
21 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Великобритании 33-летний заключённый Джейми Купер притворился, что болен, и сумел сбежать из тюремного фургона, направлявшегося в суд.
Как сообщает издание Lancashire Post, побег произошёл утром в среду, 19 марта, недалеко от города Ланкастера, графство Ланкашир. Купера должны были доставить в суд для рассмотрения его дела о нападении на сотрудника полиции и причинении материального ущерба.

В пути заключённый изобразил приступ некой болезни и заявил, что ему необходима медицинская помощь. Охранники остановили фургон и попытались помочь Куперу. Он поборол их и сбежал.

Преступника до сих пор ищут. Жителей графства призывали быть очень осторожными и не подходить к Куперу, если они его встретят.

Ранее Советский районный суд Владивостока постановил взыскать в пользу покалеченного сотрудниками колонии заключённого 70 тысяч рублей за счёт средств казны Российской Федерации.

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