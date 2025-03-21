Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле

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Глыба льда упала на восьмилетнего ребёнка в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что Ксюша возвращалась домой из школы. Вокруг было довольно много людей, однако огромная глыба льда упала с крыши именно на неё. Девочка успела забежать в дверной проём, где уже прятались другие прохожие. Однако уже через несколько секунд упала.
В настоящее время школьница находится в больнице. Изначально сообщалось, что у девочки перелом позвоночника. По уточнению лечащих врачей, ребёнок отделался ушибом.
Прокуратура начала проверку, а региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело.
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В настоящее время школьница находится в больнице. Изначально сообщалось, что у девочки перелом позвоночника. По уточнению лечащих врачей, ребёнок отделался ушибом.
Прокуратура начала проверку, а региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело.
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Анастасия Чинкова