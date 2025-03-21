В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки

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В Санкт-Петербурге главбуха школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру» в Telegram-канале.
Так, по данным издания, Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Галины Лысенко, которая планировала убить свою соседку по коммунальной квартире с помощью киллера.
Ранее сообщалось, что 59-летняя Галина, которая ранее уже привлекалась по статье за проституцию, проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
Однажды женщина накопила денег, нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей. Однако мужчина, недолго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.
18 марта Лысенко задержали и предъявили обвинение. Обвиняемая просила поместить ее под домашний арест. Однако суд поместил ее под стражу на два месяца.
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Ранее сообщалось, что 59-летняя Галина, которая ранее уже привлекалась по статье за проституцию, проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
Однажды женщина накопила денег, нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей. Однако мужчина, недолго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.
18 марта Лысенко задержали и предъявили обвинение. Обвиняемая просила поместить ее под домашний арест. Однако суд поместил ее под стражу на два месяца.
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Элина Позднякова