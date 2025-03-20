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Полиция проверит воспитательницу-садистку из Краснодарского края

Фото: iStock/Irina_Geo

Фото: iStock/Irina_Geo

Воспитательницу Анжелу Андриянову из Краснодарского края проверяет полиция: на выложенном видео в интернет показано, как она издевается над своими воспитанниками.
Телеграм-канал «112» сообщает, что 45-летняя женщина работает в детском саде № 167. На опубликованном видео видно, как Андриянова таскает детей за руки, трясёт и толкает их.

После того как доказательства издевательств над детьми появилось в интернете, воспитательница вдруг взяла больничный, руководство детского сада провело проверку и пообещало уволить женщину.



Сама Андриянова не может объяснить свои действия, она говорила лишь то, что в детском саду работать очень трудно.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановили учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку. Кроме того, в детских садах Северной столицы закрыта 31 группа.

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Сверток прикреплен к машине экс-сенатора Совфеда от Севастополя Колбина
20 марта 2025, 12:09

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy

Автомобиль, под днищем которого нашли прикрепленный сверток у Заксобрания в Севастополе, принадлежит экс-сенатору Совфеда от региона Сергею Колбину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в прошлом Колбин командовал спецподразделением «Беркут», обеспечивая правопорядок во время «Евромайдана» в Киеве.

Как добавил Telegram-канал SHOT, на Украине Колбина объявили в посягательстве на территориальную целостность республики и объявили в розыск.

Улицу Ленина в Севастополе, где стоит машина Колбина, оцепили силовики. Подозрительный сверток проверяют, движение пока приостановили.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно обвинила российского телеведущего Бориса Корчевникова.

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У здания заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток
20 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/olrat

Сверток обнаружили под днищем машины во время осмотра стоянки у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности города.
Уточняется, что место происшествия оцеплено. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Отмечается, что центр города перекрыт, а общественный транспорт поменял маршрут. Иные подробности не раскрываются.

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Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая
20 марта 2025, 07:22

Украинская модель Мария Ковальчук, пропавшая без вести, обнаружена в критическом состоянии в больнице Дубая, сообщил «Московский комсомолец». Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона.
Последний раз Мария разговаривала с родителями 10 марта. Она пропала после вечеринки с двумя мужчинами днем ранее. Те говорили ей, что связаны с модельным бизнесом. Девушка осталась с ними ночевать. Через два дня 20-летняя модель должна была полететь в Таиланд, но связь с ней резко оборвалась.

Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить невозможно, поскольку девушка пока что не в состоянии говорить.

Также «Радио 1» сообщало, что выяснились новые подробности дела ранее пропавшей 15-летней девушки из Ачинска. Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, запугивали ее местью обманутых военных.

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Мошенники под видом ФСБ запугали местью военных пропавшую в Ачинске девушку
20 марта 2025, 06:57

Фото: iStock/sapozhnik

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ через телефон, запугивали пропавшую 15-летнюю девушку из Ачинска местью обманутых военных. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.
Аферисты взломали «Госуслуги» девушки и убедили ее, что та украла 300 тысяч рублей у военных.

«Она поверила и испугалась, думала, ее ищут. Звонил якобы сотрудник ФСБ по видеосвязи, с которым она была на телефоне до поздней ночи. Он заказывал и оплачивал ей такси, пересылал угрозы, она боялась, поэтому все делала. Мошенник сделал ей новую электронную симку, с помощью которой они общались», — сообщили в прокуратуре.
Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
«Сотрудник ФСБ» велел девушке снять гостиницу через случайных парней в Назарово, а также с их помощью осуществить денежный перевод. Но из-за возраста девушки так сделать не вышло. Она осталась у ребят, с которыми заговорила. Вернуться в Ачинск боялась, так как продолжала верить в ложь про месть военных.

19 марта «Радио 1» писало о том, что 15-летняя девушка ушла из дома и пропала, а через два часа отец получил видео с требованием 500 тысяч рублей за ее освобождение. Полиция нашла ее в квартире в Назарово, задействовав около 200 сотрудников. Прокуратура возбудила дело о похищении несовершеннолетней.

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Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время переговоров Путина и Трампа
РБК: инвестор два раза уронил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа
20 марта 2025, 03:59

Фото: iStock/KanawatTH

Индекс Мосбиржи дважды резко снизился во вторник во время телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации РБК со ссылкой на экспертов, неизвестный инвестор спровоцировал падение рынка, продавая акции крупнейших российских компаний.
Первый обвал произошёл в 18:17 по московскому времени, когда переговоры ещё продолжались, второй — в 19:45, после их завершения. В обоих случаях индекс терял более 1% за минуту, но затем быстро восстанавливался.

Аналитики предполагают, что причиной могли стать действия инсайдеров, частных инвесторов или фондов, пытавшихся избежать рисков на фоне неопределённости итогов диалога лидеров. При этом большая часть акций была мгновенно выкуплена, что указывает на сохраняющийся интерес к росту российского рынка.

Во вторник в ходе разговора Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине и выразили готовность нормализовать отношения, подчеркнув ответственность за глобальную стабильность.

Ранее сообщалось, что стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов. Рекомендации по обмену валюты и оценку стремительного укрепления рубля в последние недели дал экономист Лазарь Бадалов.

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