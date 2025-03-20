Полиция проверит воспитательницу-садистку из Краснодарского края

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Воспитательницу Анжелу Андриянову из Краснодарского края проверяет полиция: на выложенном видео в интернет показано, как она издевается над своими воспитанниками.
Телеграм-канал «112» сообщает, что 45-летняя женщина работает в детском саде № 167. На опубликованном видео видно, как Андриянова таскает детей за руки, трясёт и толкает их.
После того как доказательства издевательств над детьми появилось в интернете, воспитательница вдруг взяла больничный, руководство детского сада провело проверку и пообещало уволить женщину.
Сама Андриянова не может объяснить свои действия, она говорила лишь то, что в детском саду работать очень трудно.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановили учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку. Кроме того, в детских садах Северной столицы закрыта 31 группа.
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После того как доказательства издевательств над детьми появилось в интернете, воспитательница вдруг взяла больничный, руководство детского сада провело проверку и пообещало уволить женщину.
Сама Андриянова не может объяснить свои действия, она говорила лишь то, что в детском саду работать очень трудно.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановили учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку. Кроме того, в детских садах Северной столицы закрыта 31 группа.
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Анастасия Чубина