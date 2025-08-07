В Уфе в реке Белой утонула 12-летняя школьница

07 августа 2025, 10:54

Фото: медиасток.рф

Тело 12-летней девочки обнаружили в реке Белой в районе Мелькомбината (Уфа), где купание официально запрещено. Девочка вместе с друзьями решила искупаться в водоёме. По предварительным данным, ребёнок заплыл на глубину и не смог вернуться к берегу, пишет телеграм-канал Mash Batash.