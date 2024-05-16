Год просидевший в СИЗО подросток из Уфы хочет отсудить 100 млн руб

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Подросток из Уфы потребовал 100 миллионов рублей за незаконный приговор, пишет «Лента.ру».
Как рассказал изданию адвокат 17-летнего подростка Виталий Буркин, молодой человек год провел в СИЗО.
Иск на 100 миллионов рублей подан к Минфину РФ. Дело рассмотрит Демский районный суд Уфы.
Как пояснил адвокат, психика подростка понесла колоссальный урон. Кроме этого он заявил, что истец настаивает на наказании всех виновных в незаконном осуждении.
Молодого человека с мамой, у которой были найдены 30 свертков с мефедроном, задержали в 2022 году. Юноша пояснил, что мать попросила его сходить за «курительной смесью», а о наркотиках ему было неизвестно. Однако его все равно посадили в исправительную колонию.
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Иск на 100 миллионов рублей подан к Минфину РФ. Дело рассмотрит Демский районный суд Уфы.
Как пояснил адвокат, психика подростка понесла колоссальный урон. Кроме этого он заявил, что истец настаивает на наказании всех виновных в незаконном осуждении.
Молодого человека с мамой, у которой были найдены 30 свертков с мефедроном, задержали в 2022 году. Юноша пояснил, что мать попросила его сходить за «курительной смесью», а о наркотиках ему было неизвестно. Однако его все равно посадили в исправительную колонию.
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Алёна Самарева