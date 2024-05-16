Телевизор, холодильник и чайник: стало известно об условиях содержания Кузнецова в СИЗО

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Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, задержанный за крупную взятку, сейчас находится в СИЗО «Лефортово» на карантине, в камере с телевизором, холодильником и чайником. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
«Экс-начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"). Юрию Васильевичу необходимо пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом», — рассказал Мельников.
После этого у него появится сокамерник. Пока он находится один в камере площадью около 8-12 метров. Там есть телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.
При этом от общения с членами ОНК Москвы Кузнецов отказался.
Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Элина Позднякова