Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska
В Белоруссии годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды.
Белорусским врачам удалось спасти жизнь девочке, которая проглотила лампочки от новогодней гирлянды. Пресс-служба управления здравоохранения Гродно передает, что пострадавшая поступила в медучреждение на новогодних праздниках.
Уточняется, что в больницу ребенка доставили родители, они думали, что она проглотила несколько лампочек от гирлянды. Обследования показали, что у девочки в кишечнике находятся более 10 инородных тел.
Все лампочки оказались целыми, поэтому врачи не стали экстренно оперировать пострадавшую. Девочка осталась под наблюдением. Медики решили выждать, пока инородные предметы естественным путем выйдут из организма ребенка.
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Уточняется, что в больницу ребенка доставили родители, они думали, что она проглотила несколько лампочек от гирлянды. Обследования показали, что у девочки в кишечнике находятся более 10 инородных тел.
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Дана Игумнова