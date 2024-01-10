В Сите рецидивист изнасиловал девушек и заставил их заняться сексом на камеру.

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В Хабаровском крае рецидивист изнасиловал двух девушек, а затем, под угрозой смерти, заставил их заняться друг с другом сексом на камеру, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, шокирующее происшествие случилось в хабаровском посёлке Сита. Ранее судимый мужчина затащил к себе в автомобиль 18-летнюю девушку и 16-летнего подростка.
Сперва он изнасиловал обеих жертв, а затем, угрожая задушить их шнурками, заставил пленниц заниматься друг с другом сексом на камеру.
Насильника задержали правоохранители. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой и изнасилование.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, сопряжённые с другим тяжким преступлением против личности. Теперь ему грозит от 25 лет лишения свободы.
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Сперва он изнасиловал обеих жертв, а затем, угрожая задушить их шнурками, заставил пленниц заниматься друг с другом сексом на камеру.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, сопряжённые с другим тяжким преступлением против личности. Теперь ему грозит от 25 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева