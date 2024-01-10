В Каменске-Уральском женщина насмерть замёрзла на улице.

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В Свердловской области обнаружили насмерть замёрзшую женщину, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По информации СМИ, происшествия случилось ранним утром 8 января.
Жителя города Каменск-Уральский нашли во дворе дома №8 по улице Шестакова еле живую женщину. В тот момент она ещё подавала признаки жизни.
Пострадавшую занесли в подъезд, однако, спасти ей жизнь не удалось.
По словам Горелых, смерть женщины не носит криминальный характер. При этом, установить её личность и разыскать родственников пока что не удалось.
Как отметили в Следственном комитете по региону, женщина скончалась в результате переохлаждения.
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Жителя города Каменск-Уральский нашли во дворе дома №8 по улице Шестакова еле живую женщину. В тот момент она ещё подавала признаки жизни.
По словам Горелых, смерть женщины не носит криминальный характер. При этом, установить её личность и разыскать родственников пока что не удалось.
Как отметили в Следственном комитете по региону, женщина скончалась в результате переохлаждения.
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Евгения Парфентьева