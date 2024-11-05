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В Уфе произошло массовое отравление на одном из предприятий, пострадали люди

В Уфе на предприятии произошло массовое отравление, пострадал 21 человек
Фото: iStock/Michael Abramov

Фото: iStock/Michael Abramov

В Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Об этом информирует Telegram-канал «РБК Уфа».
Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.

Расследование, проведенное Роспотребнадзором, установило, что источником инфекции стали сотрудники пищеблока предприятия. В настоящее время специалисты продолжают выяснять причины произошедшего и принимают меры для предотвращения дальнейших случаев отравления.



Ранее сообщалось, что получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве. Она подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору.

До этого стало известно, что квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
#отравление
Житель Архангельска съел грибы и попал в реанимацию в Петербурге
05 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/PeopleImages

Житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, 62-летнего жителя Петербурга госпитализировали в Боткинскую больницу с острым отравлением. Однако через некоторое время его в тяжелом состоянии перевели в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе.

Выяснилось, что мужчина употребил в пищу грибы. Пока не известно, какие именно грибы он съел и где.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.

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#грибы
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#рф
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В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора
MK.RU: в Подмосковье заживо сгорел бывший замгубернатора Тульской области
05 ноября 2024, 10:53

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В подмосковном Пушкинском городском округе экс-заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков заживо сгорел на своей даче. Об этом сообщает MK.RU.
Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с камином. Уточняется, что в момент происшествия с 73-летним бывшим чиновником в доме находилась знакомая, ей удалось спастись.

Напомним, Станислав Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году его назначили на должность заместителя губернатора региона. После чего он переехал в Москву, где занимал пост главы управы района Капотня, а также заместителя префекта Юго-Восточного округа.

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#смерть
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Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам за участие в СВО
05 ноября 2024, 10:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Узбекистане Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в российской спецоперации в рядах ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Из документов следует, что мужчина в мае 2023 года уехал в Россию, чтобы заработать денег. Позже он заключил контракт с Минобороны РФ и после военной подготовки в феврале текущего отправился в зону СВО. Там он получил ранение. После лечения уехал обратно на родину.

Таким образом, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за наемничество. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. При этом суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием. В Узбекистане за наемничество предусматривается наказание от пяти до десяти лет.

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В ДТП с двумя машинами в Кашире пострадал ребёнок
05 ноября 2024, 09:08

Фото: iStock/DarthArt

Два автомобиля столкнулись в округе Кашира — на 128-м километре федеральной трассы М-6 по направлению к Москве вечером в понедельник, 4 ноября, в аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Авария произошла около шести часов вечера. Получившего травмы в результате ДТП четырёхлетнего ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу в округе Подольск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследованием всех обстоятельств дорожного происшествия занялись сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября в Москве на Большой Черкизовской из-за гололёда столкнулись 11 автомобилей, в массовом ДТП никто не пострадал. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#кашира
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#авария
#ребёнок
#дороги
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Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве
05 ноября 2024, 08:51

Фото: iStock/OlFedv

Журналистка Александра Баязитова, получившая 5 лет лишения свободы за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник агентства отметил, что Баязитова подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Архарову к 5 и 4,5 годам колонии соответственно за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Ушаков сам еще в 2019 году подал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковым системам Google и «Яндекс», требуя прекратить выдачу ссылок с этой информацией, но суд отклонил его запрос.

Адвокат Елена Федулова неоднократно утверждала в суде, что установка «блока» является обычным договором на оказание услуг в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд подтвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову перевели в колонию во Владимирской области.

Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#приговор
#сво
#всу
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На Камчатке пять человек пострадали при крушении лодки в открытом море
05 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/TerryKelly

На Камчатке потерпела крушение лодка с пассажирами, которая находилась в открытом море. Об этом проинформировало управление МЧС по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что на борту находились пять рыбаков. Их судно опрокинулось в 35 км от мыса Левашова в сторону села Соболево.

Согласно информации ведомства, во время плавания нос лодки подняла волна, в результате чего судно опрокинулось. Рыбаки добрались до берега и сообщили о произошедшем спасателям.

Первыми помощь потерпевшим оказал наряд местной полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, водителю лодки грозит штраф.

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В Москве произошло массовое ДТП
Дептранс: на Щелковском путепроводе в Москве затруднено движение из-за ДТП
05 ноября 2024, 07:35

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении. Инцидент случился в районе Вернисажной улицы, дом 13. Об этом информирует столичный департамент транспорта.
На месте происшествия работают оперативные службы. В результате ДТП движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.

В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные маршруты и быть внимательными на дороге. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.

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#дтп
#авария
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#происшествия
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Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО
Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО
05 ноября 2024, 07:13

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ России на Камчатке задержали четверых жителей краевого центра, подозреваемых в вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что преступная группа требовала от гражданина, проходившего реабилитацию после ранения, 2 000 000 рублей.

По предварительным данным, злоумышленники применили насилие к ветерану и заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед лидером группы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по данному факту УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Сотрудники ФСБ продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности.

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В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу
Al Jazeera: израильский удар по больнице в Газе попал по новорожденным
05 ноября 2024, 06:53

Фото: iStock/Eva HM

Израильские силы нанесли удар по больнице в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате которого пострадали не менее шести человек, включая новорожденных, сообщает Al Jazeera.
Во время атаки были повреждены помещения детского отделения, включая палату с инкубаторами.

Как заявил заведующий сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ид Саббах, эвакуация детского отделения стала необходимой после повреждения оборудования для интенсивной терапии.

В ответ на удар глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь призвал к немедленному прекращению огня.

«Больницы в Газе продолжают подвергаться нападениям, пациентам причиняют вред. Жизни людей зависят от немедленного прекращения огня», — подчеркнул он в своем заявлении в X (ранее Twitter).

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#twitter
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