В Уфе произошло массовое отравление на одном из предприятий, пострадали люди

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В Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Об этом информирует Telegram-канал «РБК Уфа».
Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.
Расследование, проведенное Роспотребнадзором, установило, что источником инфекции стали сотрудники пищеблока предприятия. В настоящее время специалисты продолжают выяснять причины произошедшего и принимают меры для предотвращения дальнейших случаев отравления.
Ранее сообщалось, что получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве. Она подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору.
До этого стало известно, что квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Расследование, проведенное Роспотребнадзором, установило, что источником инфекции стали сотрудники пищеблока предприятия. В настоящее время специалисты продолжают выяснять причины произошедшего и принимают меры для предотвращения дальнейших случаев отравления.
Ранее сообщалось, что получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве. Она подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору.
До этого стало известно, что квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова