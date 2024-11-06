В Челябинской области женщина убила в бане новорождённого ребёнка

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В посёлке Сулея Челябинской области 32-летняя женщина самостоятельно родила ребёнка в бане и убила его, сообщает URA.RU.
Согласно источнику, с ребёнком было все хорошо: он был доношенным и здоровым.
После убийства женщина обратилась к врачам в гинекологическое отделение города Сатка, где ей поставили диагноз «криминальный аборт».
В региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.
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После убийства женщина обратилась к врачам в гинекологическое отделение города Сатка, где ей поставили диагноз «криминальный аборт».
В региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.
«Она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — рассказали в региональном следственном управлении.Читайте также:
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Дайана Хусинова