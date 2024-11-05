Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева

Далер Бобиев (Фото: «ЛизаАлерт»)
26 июня 2023 года опекун Далера Бобиева Вероника Наумова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Она сообщила, что ребёнок ушёл из дома и не вернулся. Исчезновение мальчика вызвало широкий общественный резонанс, и дело стало одним из самых громких и скандальных в стране. Как получилось, что родители, которые приняли ребёнка в свою семью, стали главными обвиняемыми по этому делу и как продвигается ход расследования расскажет «Радио 1».
История исчезновения Далера Бобиева
Далер Бобиев пропал ранним утром в понедельник, 26 июня, в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Опекун мальчика Вероника Наумова первой сообщила о его исчезновении.
Многодетная мать рассказала следователям, что видела ребёнка вечером перед его пропажей, но не знала точно куда он ушёл.
Полицейские и волонтёры, включая поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начали поиски мальчика. К ним присоединились кинологи с собаками и местные жители, которые прочёсывали город в надежде найти Далера живым. Листовки с фотографией пропавшего малышка были расклеены повсюду.
На второй день расследования Вероника Наумова поделилась информацией о том, что Далер страдает психическим заболеванием и находится под влиянием своего вымышленного друга. Кроме того, она заявила, что мальчик чуть не убил свою сестру, которая воспитывалась с ним в одном детском доме.
«У него было подозрение на шизофрению. У него есть воображаемый друг, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то. Ну, такие моменты уже были у нас. Разные случаи», — рассказывала Наумова.Также она сообщила, что ребёнок проживал в одной комнате со своим старшим братом, родным сыном Наумовой. Именно брат, по словам Вероники, первым обнаружил пропажу мальчика.
Наумова призналась, что хотела вернуть Далера обратно в детский дом, но не успела — мальчик исчез.
Показания близких Наумовой сразу привлекли внимание следственных органов. Правоохранительные органы были озадачены тем фактом, что Наумова, которая знала своего приёмного сына как свои пять пальцев, не сразу призналась в особенностях его психики. В то время силовики даже не подозревали, насколько они были близки к разгадке таинственного исчезновения.
Другая версия случившегося
На следующий день у следствия появились новые версии исчезновения Бобиева. По словам Наумовой, неблагополучные родители Далера и его сестры, бросившие их в детском доме, могли забрать сына обратно. Наумова вспомнила, что за несколько дней до исчезновения мальчика к нему на улице подошла странная женщина, которая предлагала ему сбежать.
27 июня в квартире биологической матери ребёнка провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов приложили максимум усилий, чтобы обнаружить любую информацию, способную привести к спасению шестилетнего ребёнка.
«Вот они только что от меня ушли. Все пересмотрели у нас дома, обыск был. Перевернули всё: диван, шифоньер, все вещи вытряхнули. У свекра тоже в диван заглядывали.Я очень переживаю, все-таки родной сын!», — рассказывала женщина.При этом она призналась, что злоупотребляла алкоголем и жизнью родного сына не интересовалась.
Также стало известно, что биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев отбывает наказание и не знал о пропаже сына.
Фото: iStock/eugenekeebler
Поиски мальчика закончены
На вторые сутки мальчика искали уже более 1500 человек, среди которых были оперативники, тщательно изучавшие заброшенные здания и открытые люки в разных частях города.
Вечером стало известно о задержании Вероники Наумовой по подозрению в причастности к исчезновению ребёнка. В 23 часа участники поисковой операции разошлись по домам.
Утром, на третий день поисков, ужасающую правду о судьбе Далера раскрыли всему городу: мальчика нашли мёртвым в гараже его опекунов. Ребенка спрятали в сумке, полагая, что так его не найдут.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что к тому времени Далер был мёртв уже полгода.
Детали гибели Далера Бобиева
В 2019 году Наумова и её муж Александр решили взять под опеку Далера и его сестру.
Всего в семье Наумовых было шестеро детей, из которых трое — родные. Изначально Наумова планировала оформить опеку только над сестрой Далера, но работники детского дома убедили её не разлучать детей.
На многочасовых допросах Наумова призналась в преступлении, а на допросах выплывали всё более страшные подробности.
Один из воспитанников этой семьи, который ушёл из дома сразу после достижения совершеннолетия, рассказал о жестоком обращении со стороны опекуна. Женщина била мальчика и наказывала за малейшие проступки.
«В подвал спускала голого, кипятком из лейки поливала, шокером била. Она всем говорила, якобы Далера его воображаемый друг Костя заставлял руки класть на обогреватель. На самом деле это она ему руки клала и так держала. Это был масляный обогреватель, который сильно жжется. Так она его наказывала за то, что воровал еду. Он недоедал, ходил ночью к холодильнику. Ее это бесило», — рассказал воспитанник семьи.Кроме того, он рассказал, что диагноз Далера — ложь.
«Она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя».По словам сестры Далера, в тот злополучный вечер мальчик без разрешения съел виноград. Это очень сильно разозлило Веронику, и она жестоко избила его большим железным рожком для обуви.
Сама Наумова заявляет, что незадолго до обращения в полицию у них произошёл трагический случай: она купала Далера в ванне, но отвлеклась, а когда вернулась, обнаружила, что мальчик перестал дышать.
Женщина призналась, что испугалась, что потеряет остальных детей. Она знала о предстоящей проверке и решила инсценировать несчастный случай. Но экспертиза показала, что ребёнок умер ещё несколько месяцев назад.
Дети Наумовой признались, что Вероника часто связывала мальчика и потапливала в ванной, таким образом вымещая на нём всю свою злость и неприязнь.
«В тот день всё было так же. Она последняя, кто видел маленького мальчика живым. Видимо, когда топила, перестаралась. Далер потерял сознание. Скорую она вызывать не стала и научила детей, что говорить», — рассказали в E1.RU.
Суд над Вероникой Наумовой
26 августа 2023 года Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела об убийстве Далера Бобиева Вероникой Наумовой. Много месяцев женщина провела в СИЗО и регулярно просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.
Кроме того, Наумова готова вернуть пособия, полученные после смерти Далера, но отрицает свою вину в убийстве.
«Когда человек извиняется, он чувствует свою вину, значит, он причастен. Я очень переживаю за произошедшее. Мне тяжело от этого. Извиняться я могу только за то, что я не уберегла его. Но своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что ее просто нет», — заявила Наумова.
14 июня 2024 года Следственный комитет предъявил Веронике Наумовой, её мужу и племяннику мужа окончательное обвинение.
Их обвиняют в следующих преступлениях:
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка, истязание группой лиц в отношении двух малолетних;
- незаконное лишение свободы ребёнка;
- вовлечение ребёнка в совершение тяжкого преступления путём угроз;
- неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, соединённое с жестоким обращением;
- мошенничество при получении выплат;
- убийство ребёнка с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти.
Кроме того, она кусала ребёнка, чтобы он сошёл с ума.
В последний день жизни малыша в декабре 2022 года Наумова жестоко его избила и убила в ванной. Затем она спрятала тело Далера в сумке и отнесла в гаражный комплекс.
Похороны Далера
Похороны Далера Бобиева состоялись в начале июля. На церемонии присутствовали около 300 человек, среди которых были родственники, представители разных религиозных общин и сотрудники правоохранительных органов.
«Мы собрались здесь, чтобы проводить Далера по мусульманским обычаям и поддержать его семью в этот тяжелый день», — сказал двоюродный брат Далера Шамсутдин Бобиев.Мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите.
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