14 июня 2026, 14:00

SHOT: в Брянске годовалый мальчик получил сотрясение мозга в частном детсаду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Брянске ребенок получил сотрясение мозга в частном детсаду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.