Годовалый мальчик получил сотрясение мозга в частном детсаду
В Брянске ребенок получил сотрясение мозга в частном детсаду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В детском саду, где ежемесячная плата за пребывание ребенка составляет 30 тысяч рублей, произошел несчастный случай. Мать заметила ушиб на голове годовалого сына и обратилась к воспитательнице, которая подтвердила, что мальчик упал с горки во время прогулки.
Первоначально у пострадавшего были диагностированы только ушибы. Владелец детского сада связался с матерью ребенка и предложил ей компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Однако на следующий день состояние малыша ухудшилось: он потерял координацию и отказывался от еды. Повторное обследование выявило закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Женщина отказалась от компенсации и заявила о намерении подать иск. Во время встречи владелец детского сада обвинил ее в стремлении к наживе и предложил 30 тысяч рублей для урегулирования конфликта. Мать пострадавшего снова отказалась от этого предложения и обратилась в Следственный комитет. После произошедшего скандала другие родители воспитанников детского сада сообщили, что администрация заведения ранее также вела себя подобным образом в случаях травм у детей.
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