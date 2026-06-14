Женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве
В Индии 39-летнюю женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве. Об этом информирует Times of India.
Трагическая история началась с попытки местной жительницы найти работу в качестве домработницы. Получив аванс, она отправилась в квартиру нанимателя, но там ее заперли и взяли в рабство.
Женщине приходилось трудиться более 16 часов в день, ее регулярно подвергали насилию. В квартире была установлена современная система безопасности, не позволяющая ей покинуть помещение или связаться с родными. Однако пострадавшей удалось передать весточку семье через мастера по ремонту техники, который пришел для обслуживания оборудования.
Сестра женщины обратилась за помощью к властям. С их помощью и при участии общественности местную жительницу освободили.
Владельцы квартиры скрылись. Пострадавшая вскоре даст свидетельские показания.
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