Троих подростков задержали из-за убийства мужчины
В парке города Челмсфорд было найдено тело 21-летнего мужчины с критическими травмами. Об этом сообщает Indepedent.
Вечером в пятницу, 12 июня, произошёл трагический инцидент. Несмотря на усилия медицинских работников, пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.
По словам детектива Лидии Джордж, расследование начали незамедлительно. В ходе оперативно-розыскной работы полицейские вышли на след подозреваемых. В Эссексе правоохранители задержали троих молодых людей, среди которых был 14-летний подросток, по подозрению в убийстве.
Все трое подозреваемых — жители Челмсфорда. В настоящее время они находятся под стражей для допроса.
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