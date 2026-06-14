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Троих подростков задержали из-за убийства мужчины

Троих британских подростков задержали из-за убийства в Эссексе
Фото: iStock/Yingko

В парке города Челмсфорд было найдено тело 21-летнего мужчины с критическими травмами. Об этом сообщает Indepedent.



Вечером в пятницу, 12 июня, произошёл трагический инцидент. Несмотря на усилия медицинских работников, пострадавший скончался до того, как его доставили в больницу.

По словам детектива Лидии Джордж, расследование начали незамедлительно. В ходе оперативно-розыскной работы полицейские вышли на след подозреваемых. В Эссексе правоохранители задержали троих молодых людей, среди которых был 14-летний подросток, по подозрению в убийстве.

Все трое подозреваемых — жители Челмсфорда. В настоящее время они находятся под стражей для допроса.

Екатерина Коршунова

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