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Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге, пока его мать отвлеклась на других детей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую полицию.
«Информация о падении из окна малолетнего 2024 года рождения на улице Агрономической поступило в отдел полиции № 12. Сотрудники ПДН предварительно установили, что мать ребенка в момент происшествия находилась дома, но отвлеклась на других детей», — сказано в публикации.Сейчас малышу оказывают помощь, его госпитализировали. Полицейские напомнили, что невнимательность взрослых чаще всего становится причиной несчастных случаев. Правоохранители рекомендуют не оставлять детей без присмотра, отметив, что москитная сетка создает лишь видимость барьера. Рекомендуется также иметь специальные блокираторы и не оставлять балконные двери и окна открытыми.
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