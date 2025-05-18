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Мужчина стрелял по детской площадке из окна квартиры в Санкт-Петербурге

Фото: istockphoto/A_N

Фото: istockphoto/A_N

Стрельбу по детской площадке в Петербурге открыл мужчина из окна собственной квартиры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что инцидент произошел на Таллинской улице города в воскресенье, 18 мая.
«Пострадавших нет, его уже задержали», — сказано в публикации.
Три полицейских экипажа выясняют на месте обстоятельства произошедшего инцидента.

Перед этим стало известно о заключении под стражу подозреваемого в Северной Осетии, который отрыл стрельбу по троим мужчинам в регионе. По сообщению регионального главка МВД, один мужчина умер, не приходя в сознание. Следователи расследуют уголовное дело, которое находится под прокурорским надзором.

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#стрельба
#криминал
#полиция
#новости
Стрельба в Северной Осетии: подробности
Подозреваемый в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключен под стражу
18 мая 2025, 19:49

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Подозреваемого в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре.
«Ардонским районным судом в отношении подозреваемого … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 15 июля 2025 года», — сказано в публикации.

Отмечено, что расследование уголовного дела под прокурорским надзором. В среду региональный главк МВД сообщил о стрельбе неизвестного по троим мужчинам в Ардонском районе Северной Осетии. Злоумышленник покинул место происшествия. Один мужчина мертв, он скончался, не приходя в сознание. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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#криминал
#суд
#стрельба
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Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте
Женщина погибла при падении рекламного щита в Шарм-эш-Шейхе
18 мая 2025, 14:04

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Женщина погибла в результате падения рекламного щита в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщили в МИД Республики Казахстан (РК).
«Вчера (17 мая. — прим. ред.) в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили травмы», — сказано в заявлении казахстанского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. С родственниками погибшей девушки связался консул РК.

Египетская сторона выразила соболезнования по поводу произошедшей трагедии. На место происшествия отправлена комиссия. Ситуация контролируется.

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Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
Мужчина расчленил знакомого и раскидал останки в сумках по всей Москве
18 мая 2025, 13:53

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Задержанного москвича подозревают в убийстве и расчленении знакомого. Как уточнили в столичном СК, фигурант уголовного дела разложил конечности по сумкам и оставил их на улице. Правоохранители добавили, что первую страшную находку обнаружили на Заповедной улице в ночь с 17 на 18 мая.
«…Обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого нашли по камерам, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фигуранту примерно 36 лет.

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С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности
МЧС: с пролетающего над Челябинском самолета упал запасной бак для топлива
18 мая 2025, 11:47

Фото: istockphoto/Dushlik

Пустой запасной топливный бак отсоединился у учебного самолета, пролетавшего над Челябинском, рассказали в пресс-службе МЧС. Подробности осветило РБК.
«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении ведомства.
Перед этим жители сообщали о некоем падающем с неба предмете. Уточняется, что никто не пострадал.

Кроме того, в СМИ публиковались кадры, где видно пять военных самолетов в небе над северо-западом Челябинска. Журналистский источник сообщал, что у самолета была техническая неисправность.

«У одного внезапно пошел дым и буквально через секунду отвалился предмет, из которого и шел этот дым. По форме — цилиндр, длиной — метра полтора», — говорил «74.ру» собеседник.

В настоящее время направлен запрос в челябинскую горадминистрацию.

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Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Земляникиной
Дептранс Москвы опубликовал видео с ДТП, в котором погибла актриса Земляникина
18 мая 2025, 09:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Смертельная авария с участием актрисы Елены Земляникиной произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
На кадры попал момент, как артистка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости появляются два мотоцикла. Один из них сбивает Земляникину.



От удара артистку отбросило в сторону. Прибывшие медики пытались оказать помощь, однако спасти ее не удалось.

Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.

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