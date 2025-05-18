Мужчина стрелял по детской площадке из окна квартиры в Санкт-Петербурге

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Стрельбу по детской площадке в Петербурге открыл мужчина из окна собственной квартиры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что инцидент произошел на Таллинской улице города в воскресенье, 18 мая.
«Пострадавших нет, его уже задержали», — сказано в публикации.Три полицейских экипажа выясняют на месте обстоятельства произошедшего инцидента.
Перед этим стало известно о заключении под стражу подозреваемого в Северной Осетии, который отрыл стрельбу по троим мужчинам в регионе. По сообщению регионального главка МВД, один мужчина умер, не приходя в сознание. Следователи расследуют уголовное дело, которое находится под прокурорским надзором.
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