Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте

Задержанного москвича подозревают в убийстве и расчленении знакомого. Как уточнили в столичном СК, фигурант уголовного дела разложил конечности по сумкам и оставил их на улице. Правоохранители добавили, что первую страшную находку обнаружили на Заповедной улице в ночь с 17 на 18 мая.