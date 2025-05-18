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Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте

Женщина погибла при падении рекламного щита в Шарм-эш-Шейхе
Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Женщина погибла в результате падения рекламного щита в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщили в МИД Республики Казахстан (РК).
«Вчера (17 мая. — прим. ред.) в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили травмы», — сказано в заявлении казахстанского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. С родственниками погибшей девушки связался консул РК.

Египетская сторона выразила соболезнования по поводу произошедшей трагедии. На место происшествия отправлена комиссия. Ситуация контролируется.

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Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
Мужчина расчленил знакомого и раскидал останки в сумках по всей Москве
18 мая 2025, 13:53

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Задержанного москвича подозревают в убийстве и расчленении знакомого. Как уточнили в столичном СК, фигурант уголовного дела разложил конечности по сумкам и оставил их на улице. Правоохранители добавили, что первую страшную находку обнаружили на Заповедной улице в ночь с 17 на 18 мая.
«…Обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого нашли по камерам, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фигуранту примерно 36 лет.

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С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности
МЧС: с пролетающего над Челябинском самолета упал запасной бак для топлива
18 мая 2025, 11:47

Фото: istockphoto/Dushlik

Пустой запасной топливный бак отсоединился у учебного самолета, пролетавшего над Челябинском, рассказали в пресс-службе МЧС. Подробности осветило РБК.
«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении ведомства.
Перед этим жители сообщали о некоем падающем с неба предмете. Уточняется, что никто не пострадал.

Кроме того, в СМИ публиковались кадры, где видно пять военных самолетов в небе над северо-западом Челябинска. Журналистский источник сообщал, что у самолета была техническая неисправность.

«У одного внезапно пошел дым и буквально через секунду отвалился предмет, из которого и шел этот дым. По форме — цилиндр, длиной — метра полтора», — говорил «74.ру» собеседник.

В настоящее время направлен запрос в челябинскую горадминистрацию.

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Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Земляникиной
Дептранс Москвы опубликовал видео с ДТП, в котором погибла актриса Земляникина
18 мая 2025, 09:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Смертельная авария с участием актрисы Елены Земляникиной произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
На кадры попал момент, как артистка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости появляются два мотоцикла. Один из них сбивает Земляникину.



От удара артистку отбросило в сторону. Прибывшие медики пытались оказать помощь, однако спасти ее не удалось.

Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.

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В Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне
SHOT: россиянку сбил катер в Шарм-эш-Шейхе во время купания в безопасной зоне
18 мая 2025, 09:05

Фото: iStock/Kesu01

На египетском курорте Шарм-эш-Шейх российскую туристку сбил катер в зоне, отведенной для безопасного купания. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пострадавшая вместе с мужем и дочерью отдыхала в отеле Movenpick Resort. В один из дней отдыха семья отправилась купаться в море. Несмотря на то, что зона купания была огорожена, туда на высокой скорости заехал катер с водным аттракционом «ватрушкой», на которой находились трое отдыхающих. Согласно предварительным данным, водитель судна попытался эффектно остановиться у берега, однако не рассчитал маневр и врезался в россиянку.

Пострадавшую вытащили на берег. Родственники сообщили, что она пожаловалась на сильную головную боль, испытывала судороги в ногах и спустя время потеряла сознание. По словам родственников женщины, персонал отеля не оказал никакой медицинской помощи и посоветовал семье обращаться в страховую компанию.

Дочь пострадавшей самостоятельно вызвала скорую помощь. По ее словам, медики прибыли только через 1,5 часа. Все это время женщина находилась без сознания на шезлонге. Россиянка госпитализирована и получает лечение в одном из местных медучреждений.

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США официально признали взрыв в Калифорнии терактом
ФБР: взрыв автомобиля в Палм-Спрингс был преднамеренным терактом
18 мая 2025, 05:52

Фото: iStock/Michelle Brittain

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало терактом взрыв автомобиля возле клиники репродуктивной медицины в Палм-Спрингс (Калифорния). Об этом сообщил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом CBS News.
«Это преднамеренный террористический акт. В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм», — заявил он.
Личность подозреваемого не разглашается, чтобы не помешать расследованию.

Инцидент произошёл ранее в субботу: автомобиль с бомбой взорвался рядом с клиникой, в результате чего погиб один человек и не менее четырёх получили ранения. Взрыв был столь мощным, что его ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто.

Также в ночь с 17 на 18 мая «Радио 1» передавало, что парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.

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