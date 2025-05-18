Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте

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Женщина погибла в результате падения рекламного щита в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщили в МИД Республики Казахстан (РК).
«Вчера (17 мая. — прим. ред.) в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили травмы», — сказано в заявлении казахстанского МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. С родственниками погибшей девушки связался консул РК.
Египетская сторона выразила соболезнования по поводу произошедшей трагедии. На место происшествия отправлена комиссия. Ситуация контролируется.
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