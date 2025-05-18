Стрельба в Северной Осетии: подробности

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
Подозреваемого в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре.
«Ардонским районным судом в отношении подозреваемого … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 15 июля 2025 года», — сказано в публикации.
Отмечено, что расследование уголовного дела под прокурорским надзором. В среду региональный главк МВД сообщил о стрельбе неизвестного по троим мужчинам в Ардонском районе Северной Осетии. Злоумышленник покинул место происшествия. Один мужчина мертв, он скончался, не приходя в сознание. По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Читайте также:
Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте
Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности
Никита Кротов