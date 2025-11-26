Годовалый ребёнок погиб, выпав из машины на ходу в подмосковном Пушкине
Mash: годовалый ребенок выпал из машины на ходу в подмосковном Пушкине
Годовалый ребёнок погиб, выпав из машины на ходу в подмосковном Пушкине. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Вероятно, девочка не была пристегнута. Малышка открыла дверь авто и выпала на дорогу в тот момент, когда её мама обгоняла другое транспортное средство.
Женщина сразу же остановилась, но все попытки реанимировать дочь оказались тщетными. Медики также не смогли стабилизировать состояние ребенка. Девочка скончалась от травм, полученных в результате падения.
Читайте также: