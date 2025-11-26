26 ноября 2025, 11:16

Mash: годовалый ребенок выпал из машины на ходу в подмосковном Пушкине

Фото: iStock/maxim4e4ek

Годовалый ребёнок погиб, выпав из машины на ходу в подмосковном Пушкине. Об этом пишет Telegram-канал Mash.