Учитель приставал к школьницам, чтобы «улучшить» оценки, и требовал говорить с ним по ночам
Учителя из Индии подозревают в надругательстве над детьми. Об этом информирует Bhaksar English.
После того как одна из жертв обратилась с жалобой к окружному инспектору по образованию, стало известно о действиях учителя. В ходе расследования было установлено, что пострадали 56 учениц 6–12 классов.
Согласно материалам следствия, педагог приглашал некоторых девочек в компьютерный класс, утверждая, что это необходимо для повышения их оценок. Однако там он домогался учениц.
Кроме того, совместно с директором школы мужчина вызывал школьниц и требовал от них предоставить ники своих аккаунтов в социальных сетях. Затем педагоги звонили девочкам по ночам и заставляли их поддерживать общение.
Пострадавшие признались, что боялись обсуждать произошедшее со взрослыми, поскольку сотрудники учебного заведения оказывали на них давление. Родители потребовали принять строгие меры в отношении обоих преподавателей. В результате учителей избили, а затем уволили. Расследование продолжается.
