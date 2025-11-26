Замужняя женщина погладила половой орган юноши в турецкой бане и поплатилась за это
В Испании на острове Майорка 38-летняя женщина поплатилась за сексуальные домогательства. Об этом сообщает Daily Mail.
В июне ирландка вместе с мужем отдыхала в отеле в Магалуфе, где познакомилась с 20-летним гражданином Швеции. После короткого разговора о курорте молодой человек направился к бассейну, а затем пошел в турецкую баню (хаммам). Замужняя женщина последовала за ним.
В бане она неожиданно коснулась его полового органа через полотенце, что вызвало возмущение шведа. Он сообщил о случившемся персоналу отеля, который вызвал Гражданскую гвардию.
Сначала жительница Ирландии отрицала свои действия, но позже признала вину, объяснив их недоразумением. По ее словам, она решила, что юноша проявляет к ней интерес, и позволила себе подобное поведение.
Женщину оставили на ночь в полицейской камере, а затем отпустили под залог. В ноябре прокуратура потребовала приговорить ее к полутора годам лишения свободы и выплатить компенсацию в размере 440 фунтов стерлингов (45,5 тысячи рублей) пострадавшему.
