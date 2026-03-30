Годовалый ребёнок задохнулся, проглотив накладной ноготь
В Аргентине годовалый ребёнок проглотил накладной ноготь и задохнулся. Подробности сообщает Daily Mail.
Мать малыша рассказала, что инцидент произошёл дома. Она заметила, что сын не может дышать, и попыталась срочно найти помощь у соседей и родственников. Затем женщина сама отвезла мальчика в больницу.
Дорога заняла около десяти минут, однако к моменту прибытия «было уже поздно». Врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти малыша не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стало удушье: два предмета перекрыли дыхательные пути мальчика и застряли в горле.
Полиция начала официальное расследование обстоятельств случившегося. Следствие рассматривает версию, что одним из предметов, перекрывших дыхательные пути ребёнка, мог быть искусственный ноготь.
