В российском регионе пьяная мать бросила младенца в горящем доме
В Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как сообщили в региональном управлении СК России, после пожара, в котором погиб её девятимесячный ребёнок, женщину передадут в суд.
Инцидент случился в селе Узкий Луг Черемховского района. Следствие установило, что в день трагедии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Она легла спать вместе с сыном, но не отключила от розеток электроприборы. Такая мера требовалась из-за неисправной электропроводки в доме. Вследствие короткого замыкания начался пожар. Женщина проснулась от запаха гари и выбралась на улицу через окно.
Ребёнок остался внутри и задохнулся угарным газом. Против матери возбудили уголовное дело. Расследование закончили и направили материалы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Читайте также: