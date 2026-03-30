В российском регионе пьяная мать бросила младенца в горящем доме

В Иркутской области женщину будут судить из-за смерти ребёнка в пожаре
Фото: Istock/DarthArt

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как сообщили в региональном управлении СК России, после пожара, в котором погиб её девятимесячный ребёнок, женщину передадут в суд.



Инцидент случился в селе Узкий Луг Черемховского района. Следствие установило, что в день трагедии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она легла спать вместе с сыном, но не отключила от розеток электроприборы. Такая мера требовалась из-за неисправной электропроводки в доме. Вследствие короткого замыкания начался пожар. Женщина проснулась от запаха гари и выбралась на улицу через окно.

Ребёнок остался внутри и задохнулся угарным газом. Против матери возбудили уголовное дело. Расследование закончили и направили материалы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ольга Щелокова

