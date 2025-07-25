В Красноярске мужчину привязали к столбу после обвинений в домогательствах

25 июля 2025, 15:54

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Жители Красноярска задержали мужчину, обвиняемого в домогательствах к детям, и привязали его к столбу. По словам родителей, он хватал 8- и 12-летних детей во дворе, однако 12-летняя девочка смогла сбежать и рассказать об этом взрослым, пишет NGS24.R.