В Красноярске мужчину привязали к столбу после обвинений в домогательствах
Жители Красноярска задержали мужчину, обвиняемого в домогательствах к детям, и привязали его к столбу. По словам родителей, он хватал 8- и 12-летних детей во дворе, однако 12-летняя девочка смогла сбежать и рассказать об этом взрослым, пишет NGS24.R.
Жители приняли решение привлечь мужчину к ответственности и вызвали полицию. Правоохранительные органы доставили задержанного в отделение для выяснения обстоятельств.
В ведомстве сообщили, что предварительно установлено, что мужчина не совершил преступных посягательств на детей, и проверка по факту продолжается.
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