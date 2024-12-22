Mash: годовалую девочку залечили до смерти от ветрянки в Подмосковье

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Годовалая девочка умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ветрянки в подмосковной Лобне, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что родители малышки на протяжении пяти дней игнорировали рекомендации медиков госпитализировать ребенка.
В середине декабря у малышки поднялась температура, вирус диагностировали, но родители отказались отдать девочку под наблюдение врачей.
Через несколько дней снова приехала Скорая, когда у маленькой пациентки посинел язык, и поднялась температура.
Родители повезли ребенка в инфекционную больницу, по дороге он начал задыхаться, а по приезде в больницу у пациентки была уже клиническая смерть. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
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Через несколько дней снова приехала Скорая, когда у маленькой пациентки посинел язык, и поднялась температура.
Родители повезли ребенка в инфекционную больницу, по дороге он начал задыхаться, а по приезде в больницу у пациентки была уже клиническая смерть. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
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Никита Кротов