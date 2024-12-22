В Москве задержали студента-вербовщика террористов

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В Москве задержали студента Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) по подозрению в вербовке сторонников террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что молодой человек обучается на втором курсе. Задержанный Арби Дукаев является гражданином РФ.
Примечательно, что обвиняемый не был ранее судим и нигде не работал. Согласно информации источника, он будет находиться в СИЗО до 21 января следующего года.
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