Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео

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В отделении банка в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, на видео с места ЧП видна разбитая дверь и поврежденные банкоматы. Кадры опубликовал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем Telegram-канале.
По его словам коммуникации в доме не повреждены. Хорт отметил, что жители дома, как и квартира на втором этаже не пострадали.
По его словам, ударная волна выбила окна только в отделении банка. Хорт призвал местных жителей сохранять спокойствие и заключил, что ситуация находится под контролем правоохранителей.
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