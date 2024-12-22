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Mash: дотла сгорел магазин пиротехники в Минеральных Водах

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Ларек с пиротехникой сгорел дотла в Минводах, передает Telegram-канал Mash, публикуя кадры произошедшего. На них автомобилисты проезжают мимо торговой точки, где взрывается фейерверк. Некоторые водители даже разворачиваются.


Перед этим сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный запустил салют в почтовом отделении. Десять человек эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Серьезного возгорания не случилось. Злоумышленник, возможно, ретировался. На место выезжали представители оперативных служб.

Ранее публиковались кадры последствий взрыва в банковском отделении Петербурга. На них можно увидеть разбитую дверь с поврежденными банкоматами.

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В Москве задержали студента-вербовщика террористов
ТАСС: студент РУДН задержан по подозрению в вербовке сторонников террористов
22 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали студента Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) по подозрению в вербовке сторонников террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что молодой человек обучается на втором курсе. Задержанный Арби Дукаев является гражданином РФ.

Примечательно, что обвиняемый не был ранее судим и нигде не работал. Согласно информации источника, он будет находиться в СИЗО до 21 января следующего года.

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#терроризм
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Названа предварительная причина схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д
РЖД: Излом рамы колесной пары мог стать причиной схода вагонов на ЗабЖД
22 декабря 2024, 09:05

Фото: iStock/Perytskyy

Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.
По данным ведомства, в настоящее время ведется расследование по факту произошедшего.

Напомним, 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов. 42 вагона сошли с рельсов.

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#ржд
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По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей
По делу Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла
22 декабря 2024, 08:20

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

По делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, передает РИА Новости.
В коллекции также присутствуют редкие Packard 1942 года выпуска, британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года. Уточняется, что всего по делу Иванова были арестованы 37 транспортных средств, которые были зарегистрированы на родственников обвиняемого.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео
Последствия взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге сняли на видео
22 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/RamonCast

В отделении банка в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, на видео с места ЧП видна разбитая дверь и поврежденные банкоматы. Кадры опубликовал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем Telegram-канале.
По его словам коммуникации в доме не повреждены. Хорт отметил, что жители дома, как и квартира на втором этаже не пострадали.




По его словам, ударная волна выбила окна только в отделении банка. Хорт призвал местных жителей сохранять спокойствие и заключил, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

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В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни

#санкт-петербург
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#квартира
#жители
#дома
#взрыв
#банк
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США «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем
Крейсер ВМС США ошибся и сбил истребитель F/A-18 над Красным морем
22 декабря 2024, 07:08

Фото: iStock/Андрей Глущенко

Истребитель F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman.
Крейсер по ошибке открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США. Оба пилота катапультировались, уточняет заявление ведомства ТАСС.

В результате жертв нет, хотя один из пилотов получил лёгкие травмы.

Стоит отметить, что инцидент «дружественного огня» произошёл во время авиаударов по объектам хуситов. «Радио 1» передавало в ночь с 21 на 22 декабря, что в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии.

Ранее стало известно, что виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив.

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Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов

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#авиация
#пилот
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Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов
На ЗабЖД столкнулись два грузовых поезда, 42 вагона сошли с рельсов
22 декабря 2024, 06:23

Фото: telegram-канал Восточно-сибирской транспортной прокуратуры

На 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего 42 вагона сошли с рельсов.
Инцидент случился 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7, загруженных углём. На место аварии направлен восстановительный поезд. Экологическая угроза отсутствует, и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Движение на этом участке полностью заблокировано в обоих направлениях, причины происшествия уточняются. Для выяснения обстоятельств к месту происшествия выехали сотрудники Могочинской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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#поезд
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#сотрудники
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Пропавший Ан-2 нашли на Камчатке
SHOT: пропавший на Камчатке Ан-2 нашли, все люди на борту живы
22 декабря 2024, 05:32

Фото: iStock/rparys

На Камчатке завершены поиски пропавшего самолёта Ан-2. Воздушное судно, которое исчезло с радаров три дня назад, обнаружено спасателями.
По данным Telegram-канала SHOT, все три человека, находившиеся на борту — командир Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов и пассажир, — живы. Ан-2 перевозил около 800 кг груза, включая продукты питания и запчасти.

Самолёт, построенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, а с 2017 года находился в компании «Лайт Эйр», позже переданной ООО «Фаеравиа». Ан-2 направлялся из села Мильково в село Оссора с конечной точкой на посадочной площадке Аметистовое.

Поиски велись в сложных погодных условиях. 19 декабря воздушную часть операции пришлось прекратить из-за сильного снегопада и низкой облачности. Спасатели на снегоходах продолжили движение к предполагаемому месту крушения, что и позволило успешно завершить операцию.

В поисках участвовали два вертолёта Ми-8 и наземная группа из шести сотрудников МЧС.

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#мчс
#продукты
#поиски
#операции
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В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
«Фонтанка»: тело задушенной мигрантки в Петербурге нашли в чемодане в подвале дома
22 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/rparys

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 30-летней женщины, задушенной и спрятанной в чемодан своим возлюбленным. Ужасная находка была сделана в подвале дома на улице Ольги Берггольц спустя 12 дней после убийства. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу выложила видео подвала, где покоилось тело.
К месту преступления оперативников привели данные, полученные от коллег из Узбекистана, передает «Фонтанка.ру».

«Сотрудники органов внутренних дел побеседовали с (на тот момент предполагаемым преступником) Аббосом и добились от него признания», — уточняет издание.
История началась с возвращения в Узбекистан 24-летнего Аббоса, гражданина этой республики. Он жил в Петербурге вместе со своей 30-летней возлюбленной, которая была родом из Средней Азии, но на родину мужчина прибыл один. Родственники девушки забеспокоились, когда она перестала выходить на связь, и обратились в милицию.

В ходе допроса Аббос признался, что в результате ссоры 9 декабря задушил свою сожительницу, положил тело в чемодан и оставил его в подвале. После этого, 10 декабря, он покинул Россию.

Сотрудники милиции Узбекистана немедленно связались с коллегами в Санкт-Петербурге, указав точное место — подвал с трупом. 21 декабря чемодан с телом был найден.

Уголовное дело передадут в Узбекистан, где подозреваемого будут судить за убийство.

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#смерть
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​Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив
Spiegel: магдебургский террорист атаковал ярмарку из-за отношения к саудовцам в ФРГ
22 декабря 2024, 02:27

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге, где машина на полной скорости врезалась в толпу, объяснено недовольством террориста по обращению с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ.
Как сообщил старший прокурор Хорст Хопенс в интервью Spiegel, подозреваемый выразил своё разочарование отношением властей к выходцам из Саудовской Аравии. В этом, скорее всего, заключается главный мотив недавнего теракта.

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция заключила, что это был целенаправленный теракт.

Известно, что виноватого мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Подробнее о теракте в Магдебурге читайте в материале «Радио 1».

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#германия
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