Mash: дотла сгорел магазин пиротехники в Минеральных Водах

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Ларек с пиротехникой сгорел дотла в Минводах, передает Telegram-канал Mash, публикуя кадры произошедшего. На них автомобилисты проезжают мимо торговой точки, где взрывается фейерверк. Некоторые водители даже разворачиваются.
Перед этим сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный запустил салют в почтовом отделении. Десять человек эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Серьезного возгорания не случилось. Злоумышленник, возможно, ретировался. На место выезжали представители оперативных служб.
Ранее публиковались кадры последствий взрыва в банковском отделении Петербурга. На них можно увидеть разбитую дверь с поврежденными банкоматами.
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Никита Кротов