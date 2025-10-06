В Екатеринбурге пьяный сосед зарезал медсестру в общежитии
В Екатеринбурге на Вторчермете 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал соседку, работающую медсестрой в общежитии. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Издание URA.RU передает, конфликт между соседями возник на почве распития спиртных напитков. Подозреваемый — местный житель 1986 года рождения — был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.
Отмечается, что сообщение об убийстве поступило в дежурную часть около семи часов утра. Ранее неоднократно судимый мужчина с признаками опьянения доставлен в отдел полиции, с ним работают следователи.
