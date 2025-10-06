В Екатеринбурге пьяный сосед зарезал медсестру в общежитии

06 октября 2025, 12:49

Фото: iStock/zoka74

В Екатеринбурге на Вторчермете 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал соседку, работающую медсестрой в общежитии. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.