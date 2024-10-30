Голая в канализации: последние часы жизни Кристины Рэй из «Дома-2», связь с эскортом и наркотиками

Кристина Рэй (Фото: соцсети К. Рэй)
29 октября в канализационном коллекторе Сочи было найдено тело пропавшей 35-летней модели Кристины Кожевниковой, более известной как Кристина Рэй. Она была известна своими увлечениями бодимодификацией и пластической хирургией и носила звание обладательницы «самых больших губ России». Кто и за что лишил жизни молодую девушку расскажет «Радио 1».
Поиски Кристины Рэй
Заявление о пропаже Кристины поступило в полицию только 3 октября, хотя с 28 сентября о ней не было никаких известий. Родные считали, что она проводит время с друзьями. Только после того, как девушка несколько дней не появлялась в социальных сетях, близкие начали подозревать неладное. В ходе расследования правоохранительные органы проверили все звонки пропавшей и поговорили с ее знакомыми. Выяснилось, что девушка употребляла наркотики, и это могло быть связано с ее исчезновением. Однако других зацепок получено не было.
Тело Рэй обнаружили в коллекторе
Окончательно установить личность погибшей будет возможно только после проведения экспертизы, так как тело долго находилось в воде. На теле Кристины не было одежды. Специалисты пока не могут определить, была ли она изначально без нее или же вещи порвались со временем. Это также предстоит выяснить.
Версии случившегося
Основной версией остается то, что девушка могла спуститься в коллектор в поисках чего-то запрещенного, и поток воды в непогоду мог сбить ее с ног, после чего она не смогла выбраться. Полиция отметила, что в этом же коллекторе ранее находили тела других людей, искавших запрещенные вещества. Тем не менее, окончательно исключать версию о криминальном характере смерти пока нельзя.
Кроме того, существует версия о том, что погубить девушку могла ее связь с эскортом. По словам знакомых Кристины, эпатажная брюнетка часто меняла мужчин и оказывала им услуги за деньги.
Кристина Рэй (Фото: соцсети К. Рэй)
Кристина Рэй: чем известна
Кристина Рэй родилась 11 августа 1989 года в Южно-Сахалинске. Она училась в городской гимназии, а затем продолжила образование в Сахалинском государственном университете, где изучала японский язык. В 17 лет девушка решила выделиться из толпы, создав блог и начав эксперименты со своей внешностью. Её стремление к популярности было также связано с желанием привлечь внимание родителей, которые все свои усилия направляли на помощь сестре, страдающей от наркотической зависимости.
Кристина активно эпатировала своих поклонников необычными изменениями во внешности. Сначала она немного увеличила губы, затем сделала «эльфийские» уши, раздвоение языка, выбрила половину головы и украсила тело множеством татуировок. Чтобы по-настоящему привлечь внимание к своему блогу, она даже вживила в голову металлические импланты, напоминающие маленькие рога.
В это время Кристина не забывала о регулярных инъекциях в губы. В какой-то момент они стали настолько большими, что ей присвоили титул «Самые большие губы в России». В 2022 году она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Вскоре Кристина решила изменить свою внешность в сторону естественности и удалила филлеры из губ. Подруги описывали её как добрую и отзывчивую, но очень зависимую девушку, которая ежедневно употребляла пиво и не скрывала свою наркотическую зависимость.
Читайте также:
ВИЧ и «групповые дела» для богатых: Наталью Алешникову жестоко убили на Бульваре роз, новые детали и в чем подозревают подругу
Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад
«По частям выгоднее»: Как сложилась судьба мальчика, которого бабушка продала на органы ради дома
Анастасия Хохлова