Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад

Пропавшая 10-летняя Лиза Тишкина (Фото: соцсети)
7 марта 2009 года в закрытом городе Саров бесследно исчезла 10-летняя Лиза Тишкина. За все 15 лет ни одной улики так и не было найдено. В этом году мать девочки получила сообщение от некой Эммануилы, которая призналась ей, что Лиза уже много лет живет в ее доме как родная дочь. О том, правда ли девочка оказалась жива расскажет «Радио 1».
Пропажа Лизы Тишкиной
Утром 7 марта 2009 года Лиза отправилась в школу, где после уроков планировался концерт в честь Международного женского дня. Мать Лизы Дина готовилась к предстоящему торжеству и собиралась купить для дочери ее любимое пирожное. Уже возвращаясь из магазина домой, женщине позвонила ее мать и сообщила, что Лизы до сих пор нет дома.
«Когда Лиза шла домой, она всегда звонила. Я пошла к школе ее искать. Я пошла на то место, где играла Лиза со сверстниками, но дочери нигде не было», – рассказала женщина в эфире программы «Малахов».
В этот же день мать Лизы обратилась в правоохранительные органы. Никто не мог понять, как ребенок мог бесследно исчезнуть в закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.
Стадион, на котором последний раз видели Лизу (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Версии следствия
Все 15 лет следствие проверяло разные версии.
«Подняли таксистов всех. Осматривали квартиру, потому что думали, что мы могли что-то с ней сделать, проверяли лесополосу, близлежащие дома, гаражи», – сообщила мать Лизы.
В то, что дочь могла утонуть, Дина верить отказывается.
«Дно реки просматривали несколько раз, проводили несколько экспериментов. Устье полностью осушали. Моя версия – точно не река. В 6 лет ее накрыло волной с головой, и она боялась воды, поэтому на лед бы не пошла», – настаивает женщина.
Эксперты также обратили внимание на то, что вода в реке была пресной и, если бы на дне были останки, они бы нашлись. Рассматривались также такие версии, как ДТП, несчастный случай на реке и причастность третьих лиц. Еще одной версией стало то, что девочку могли похитить извращенцы.
«Онанисты в лесочке живут. Они могли позвать девочку и забрать в частный сектор, который никто не проверял. Возможно, девочка в рабстве», – предполагают местные жители.
Версии о том, что девочка могла по своей воле уйти из дома отметалась: Лиза росла в благополучной и любящей семье.
Фото: istockphoto /Nadzeya Haroshka
Отношения с мужем
Оказалось, что на момент пропажи Лизы ее родители были в разводе. Отношения с дочерью отец не поддерживал и сразу же уехал. Знакомые семьи рассказали, что трагедия шокировала всех. Несмотря на 15 лет с момента пропажи мать девочки не прекращает поиски.
«Дина раньше была другой. Она здоровье утратила на 80% это точно», – говорит соседка семьи.
Отец девочки открестился от поисков
Однако нашлись и те, кто заподозрил в трагедии родителей Лизы. Местная жительница рассказала, что школьница часто хотела сбежать к отцу, отметив при этом, что после ее исчезновения он от поисков открестился.
«Весь город знает эту семью. Отец был жадным, денег в семье не было. Бабушка часто ругала Лизу, это ее беспокоило. Девочка часто хотела сбежать к отцу после расставания. Было что-то не так с матерью и с отцом. Отец Лизу не искал. Их надо трясти», – призвала соседка.
Мать девочки, в свою очередь заявила, что Лиза говорила о том, что скучает по отцу, но намерений жить с ним у нее не было.
Мать Лизы Тишкиной Дина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Дочь сидит на крыльце
Мать Лизы верит, что еще сможет обнять дочь, которой в сентябре исполнилось бы 26 лет. Казалось, веру в их скорое воссоединение подогрело сообщение от анонима из соцсетей, который связался с Диной и заявил, что знает о местонахождении Лизы.
«Ваша дочь просто сидела у крыльца моего дома. Она сказала, что потерялась. Она у меня много лет живет как родная», – говорилось в сообщении.
Однако женщина сразу же передала переписку в следственное управление.
«Подобные сообщения мне приходят практически каждый год – в марте и в сентябре – в день ее пропажи и в день рождения», – заявила Дина.
Странные сны и обращение к экстрасенсам
Мать Лизы рассказала, что дочь снилась ей в прошлом году вместе с покойными бабушками и дедушками, которые якобы привели ее в поликлинику на лечение. В 2013 году девочка тоже приходила к матери во сне: тогда она показывала названия населенных пунктов, где находится.
«Она указывала на Украину. Это были Бердянская и Запорожская область», – сообщила Дина.
Убитая горем мать девочки также обращалась к экстрасенсам. Так, тело Лизы советовали искать в водоеме, однако это не привело к результатам. Во второй раз экстрасенсы сказали, что девочку задушил псих, однако причастность недееспособного подозреваемого не подтвердилась. Шаман из Камеруна выразил уверенность в том, что девочка жива.
«В день исчезновения она была с близким человеком – мужчиной. Она пересекла КПП на машине. Ей помогли люди. Она жива, живет не одна и не в России. Свою мать девочка не помнит, думает, что она мертва. У нее новая жизнь, она не знает, что ее ищут, но она вернется», – заверил он.
Читайте также:
Загадочные двойники в метро: что случилось с пропавшей спортсменкой из Дагестана Цомартовой и где она сейчас
В Норильске мачеха убила падчерицу из-за новой блузки и 20 лет врала ее отцу, подробности
«Он выпивал на берегу»: изувеченная школьница найдена при смерти после прогулки в лесу, подробности
Анастасия Хохлова