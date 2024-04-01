Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Сели и уехали»: Глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину

«Сели и уехали»: Глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину

Глава МЧС по Ростовской области проучил подчиненных угоном пожарной машины
01 апреля 2024, 12:07
Фото: Istock/Reinhard Krull

Фото: Istock/Reinhard Krull

Глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов угнал служебную машину у своих подчиненных в рамках внеплановой проверки безопасности в Новошахтинске, сообщает Telegram-канал Baza.
«Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми», — сказал Филиппов.
В понедельник Филиппов посетил одну из пожарных частей области с внеплановой проверкой. Там он обнаружил открытую пожарную машину с ключами зажигания. Он сел в автомобиль и беспрепятственно выехал на ней с территории ПСЧ.


По результатам проверки в части усилена охрана. Пока никого из сотрудников не уволили.

Читайте также:

В Подмосковье выявили двух лжетрактористов

Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

В Подмосковье поймали банду лжегазовщиков
#проверки
#автомобиль
#охрана
#пожарная безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге сильный пожар на «Уралмашзаводе»
01 апреля 2024, 12:54

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге произошло сильное возгорание на «Уралмашзаводе», кадры случившегося публикует Telegram-канал 112.
новость дополняется...
#пожар
#екатеринбург
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алкоголь или осложнения: названы возможные причины смерти Либерж Кпадону
SHOT: рассматриваются две версии смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону
01 апреля 2024, 12:45

Фото: Istockart159

Эксперты рассматривают две версии смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону – осложнения после операции на лёгких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации, сообщает Telegram-канал SHOT.
О смерти 36-летней Кпадону стало известно 30 марта. Ее тело нашли в съёмной квартире в подмосковном Королёве.

В начале года экс-участница «Дома-2» перенесла операцию на легких, о которой 14 февраля сообщила в своих соцсетях. Мать Кпадону считает, что причиной смерти ее дочери стали осложнения после хирургического вмешательства. В свою очередь, соседи девушки утверждают, что Либерж начала выпивать после того, как узнала об опухоли в легком.

Точную причину смерти установят специалисты.

Читайте также:

«41 день назад»: Появились жуткие подробности смерти участницы «Дома-2»

Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

«Парень из простой крестьянской семьи»: появились подробности жизни террориста Мирзоева*
#королёв
#смерть
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва
01 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, руководство университета получило анонимное сообщение о взрывном устройстве. Отмечается, что подобные сообщения получили следующие университеты: МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ.

В настоящее время полученную информацию проверяют сотрудники экстренных служб. Официального подтверждения о взрывном устройстве на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в воронежской чайхане произошёл взрыв в ночь на 1 апреля примерно в 03:00. Уточняется, что никто не пострадал. Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство.

Читайте также:

Взрывчатка сдетонировала в чайхане в Воронеже

У станции Виноградово из-за разлива реки перекрыли мост

На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию
#взрыв
#москва
#университет
#эвакуация
#люди
#студенты
#бомба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах насмерть придавило бетонным забором дочь сотрудников НИИ Минобороны
01 апреля 2024, 11:49

Фото: прокуратура Московской области

В Мытищах дочь сотрудников научно-исследовательского института Минобороны РФ придавило бетонной плитой рядом с местом работы родителей. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, 30 марта семилетняя девочка гуляла в районе 1-го Рупасовского переулка в Мытищах. Она забралась на бетонный забор на территории НИИ, где работали её родители, и начала раскачиваться. В итоге бетонная плита рухнула, придавив девочку. Она погибла на месте ещё до приезда скорой помощи.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства трагедии. Дело находится под контролем Мытищинской прокуратуры.

Читайте также:

Взрывчатка сдетонировала в чайхане в Воронеже

Под Ростовом задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию

В Подмосковье поймали банду лжегазовщиков
#дело
#уголовное дело
#родители
#девочка
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У станции Виноградово из-за разлива реки перекрыли мост
01 апреля 2024, 11:15

Фото: Istockphoto / Kennethjensen1971

В Воскресенском городском округе временно закрыли для движения автомобилей мост у железнодорожной станции Виноградово. Причина - разлив реки Москвы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Движение автомобилей через железнодорожный переезд вблизи станции Виноградово закрыто с 8:00 до 17:30. Автобусы маршрута №34 проследуют до остановки «РМЗ», а автобусы маршрута №40 до завершения работ не будут заезжать в село Ашитково», – говорится в сообщении
Ранее из-за поднятия уровня воды в реке Москве временно ограничили проезд транспорта по Митяевском мосту в Коломне. Пешеходы пользуются мостом в штатном режиме. Помимо этого, автомобильное движение ограничено на мосту в Озёрах.

Читайте также:

В Озёрах на время паводка развели мост через Оку

В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка

В Гидрометцентре объявили о постепенном начале половодья в Подмосковье
#половодье
#наводнение
#подтопление
#мост
#перекрытие
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах 7-летнюю девочку насмерть придавило бетонным забором
01 апреля 2024, 11:13

Фото: прокуратура Московской области

В подмосковных Мытищах бетонный забор упал на семилетнюю девочку, ребёнок скончался на месте. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительным данным, 31 марта примерно 17 часов 05 минут в 1-м Рупасовском переулке г. Мытищи обнаружено тело малолетней 2016 года рождения с телесными повреждениями, полученными при падении на нее бетонной секции забора», — говорится в сообщении ведомства.

Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Девочка скончалась на месте ещё до приезда скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Читайте также:

Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани

«Хотел сфотографироваться»: В музее восьмилетний ребенок выстрелил из ружья в свою мать

В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия
#мытищи
#ребёнок
#дело
#уголовное дело
#фитнес
#травмы
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрывчатка сдетонировала в чайхане в Воронеже
01 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Motortion

Взрыв в чайхане в Воронеже произошёл из-за подложенной взрывчатки. Об этом пишет Mash.
Взрыв в воронежской чайхане произошёл в ночь на 1 апреля примерно в 03:00. В это время в заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла, а на место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство. По некоторым данным, взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Сейчас полиция выясняет круг лиц неприятелей бизнесмена.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в одном из воронежских кафе произошел взрыв. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Читайте также:

В Мелитополе у подъезда жилого дома сработала взрывчатка

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае

Пожар произошел в многоэтажном доме в Москве, люди заблокированы в лифтах
#полиция
#ночь
#чп
#кафе
#взрыв
#эксперты
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв произошел в воронежском кафе
В одном из кафе Воронежа произошел взрыв, в здании повреждены стекла
01 апреля 2024, 10:56

Фото: Istock/Sergii Vasylchenko

В одном из воронежских кафе произошел взрыв, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталью Куликову.
«В отдел полиции №6 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства», — сказала Куликова.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* пригрозил терактами на железной дороге, которая будет проходить через новые регионы РФ.

Речь идёт о железной дороге между Ростовом-на-Дону и Крымом, которую Россия введёт в эксплуатацию до конца этого года.

Читайте также:

В Подмосковье выявили двух лжетрактористов

Под Ростовом задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию

В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#кафе
#взрыв
#воронеж
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию
01 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасательная операция на руднике «Пионер» прекращена. Об этом сообщает администрация рудника АО «Покровский рудник».
Отмечается, что завершение спасательной операции связано с риском повторного обвала. Скважины, которые пробурили на руднике, показали что все горизонты, где могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом.

По информации источника, семьи погибших в руднике «Пионер» горняков получат выплату в размере годового заработка. Дети будут получать выплаты вплоть до совершеннолетия.

Напомним, обрушение породы на руднике произошло 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Все они – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. С ними нет никакой связи.

Читайте также:

На руднике «Пионер» пробурили новые скважины в поисках 13 человек

Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков

Директора рудника «Пионер» задержали из-за заблокированных шахтеров
#дети
#выплаты
#семьи
#человек
#операции
#сотрудники
#люди
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф