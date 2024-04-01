«Сели и уехали»: Глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину

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Глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов угнал служебную машину у своих подчиненных в рамках внеплановой проверки безопасности в Новошахтинске, сообщает Telegram-канал Baza.
«Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми», — сказал Филиппов.В понедельник Филиппов посетил одну из пожарных частей области с внеплановой проверкой. Там он обнаружил открытую пожарную машину с ключами зажигания. Он сел в автомобиль и беспрепятственно выехал на ней с территории ПСЧ.
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