«41 день назад»: Появились жуткие подробности смерти участницы «Дома-2»

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Экс-участница «Дома 2» Либерж Кпадону скончалась у себя в квартире более месяца назад. Об этом сообщила другая бывшая участница телестройки и подруга погибшей Алиана Устиненко в своем Телеграм-канале.
По данным Устиенко, 36-летняя Кпадону скончалась 41 день назад.
Последний раз Либерж выходила на связь со своими подписчиками 14 февраля и рассказывала о предстоящей операции. У девушки диагностировали новообразование в правом легком. Несмотря на то, что оно доброкачественное, его не удавалось вылечить. Помимо этого, девушка страдала от сахарного диабета.
Ранее стало известно, что скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все правда. 41 день назад. Малышка покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное — дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», — написала Устиненко.
Ранее стало известно, что скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак