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«41 день назад»: Появились жуткие подробности смерти участницы «Дома-2»

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону пролежала мертвой в квартире 41 день
01 апреля 2024, 06:37
Фото: istock / Artem_Furman

Фото: istock / Artem_Furman

Экс-участница «Дома 2» Либерж Кпадону скончалась у себя в квартире более месяца назад. Об этом сообщила другая бывшая участница телестройки и подруга погибшей Алиана Устиненко в своем Телеграм-канале.
По данным Устиенко, 36-летняя Кпадону скончалась 41 день назад.

«Все правда. 41 день назад. Малышка покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное — дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», — написала Устиненко.

Последний раз Либерж выходила на связь со своими подписчиками 14 февраля и рассказывала о предстоящей операции. У девушки диагностировали новообразование в правом легком. Несмотря на то, что оно доброкачественное, его не удавалось вылечить. Помимо этого, девушка страдала от сахарного диабета.

Ранее стало известно, что скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сахарный диабет
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Reuters: Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов
01 апреля 2024, 05:24

Фото: iStock/ Eddeb

Резиденция главы Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы подверглась нападению. Ее обстреляли из гранатометов, сообщил источник Reuters среди министров.
Он рассказал, что нападение нанесло некоторый ущерб, но какой именно, он не раскрыл. Однако он уточнил, что никто не пострадал. Находился ли глава кабмина в резиденции во время обстрела, а также кто мог совершить нападение, не сообщается.

Два очевидца рассказали агентству, что слышали мощные взрывы в элитном районе Триполи рядом с морем, где располагается резиденция премьер-министра страны. После звуков взрывов в вышеуказанном районе работали силы безопасности, сообщил еще один человек.

Правительство национального единства во главе с Дбейбой приняло пост весной 2021 года. Оно ставило перед собой цель — положить конец расколу страны между Востоком и Западом. Но парламент на востоке страны перестал признавать легитимность кабмина в конце 2021 года после неудавшейся попытки провести национальные выборы.

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Скончался капитан команды КВН «Одесские джентльмены»
Умер экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
01 апреля 2024, 05:10

Фото: istock / SergeyPankratov

Сценарист, актер, бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко скончался на 72 году жизни. Об этом проинформировала журналистка Сусанна Альперина в своем Телеграм-канале.
«Ушел из жизни Светослав Пелишенко, известный как Слава, капитан команды «Джентльменов». Он был умным, талантливым, честным и всегда казался невозмутимым. С его уходом ушел кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — сообщила журналистка .
Причина смерти сценариста не уточняется. Альперина принесла соболезнования родным и близким юмориста.

Пелишенко известен как автор таких популярных программ, Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина». Он также участвовал в работе над сериалами «Моя прекрасная няня» и «Господа-товарищи».

Ранее сообщалось, что умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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В Якутске полиция нашла участников группового нападения подростков
МВД: в Якутске найдены участники группового нападения подростков у ТЦ «Туймаада»
01 апреля 2024, 04:33

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нескольких подростков, которые избили трёх сверстников около ТРК «Туймаада» в Якутске. Об этом информирует МВД по Республике Саха.
Ранее стало известно, что компания, состоящая примерно из 20 подростков, напала на компанию сверстников. Конфликт завязался внутри торгового комплекса, после чего переместился на улицу. Пострадавшие смогли сбежать только после того, как один из них распылил перцовый баллончик.

«По распространенной в сети интернет информации об инциденте с участием несовершеннолетних, произошедшем 24 марта возле ТРК «Туймаада», сообщаем, что установлены личности троих 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, совершивших противоправные действия в отношении троих других подростков. Однако, по данным полиции, количество нападавших было больше», — сказано в сообщении ведомства.
Личности других нападавших и все обстоятельства инцидента в дальнейшем установят сотрудники полиции.

Отмечается, что родителей юных агрессоров привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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#мвд
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#сотрудники
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На Камчатке самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы полосы
01 апреля 2024, 04:19

Фото: istock / uatp2

Следовавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан Самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, из-за погодных условий воздушное судно увязло снегу во время взлёта в аэропорту Елизово. На борту находились 23 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

В причинах произошедшего разберется специальная комиссия Росавиации. Сейчас готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан.

Камчатка с ночи 1 апреля находится под влиянием циклона. На полуострове метель и порывистый ветер. Из-за погодных условий в школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#судно
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#самолет
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Деятельность крупного преступного сообщества пресечена в Приморье
В Приморье нейтрализовали преступное сообщество, занимавшееся игорным бизнесом
01 апреля 2024, 04:07

Фото: istock / BrianAJackson

Как минимум 375 миллионов рублей незаконного дохода получили члены организованного преступного сообщества, которые занимались во Владивостоке нелегальным игорным бизнесом. Об этом информирует управление СКР по Приморью.
По данным следствия, группировка действовала в период с декабря 2018 по август 2022 года. В преступной деятельности участвовало 37 человек.

Отмечается, что группировка «за непринятие мер к пресечению деятельности» каждый месяц передавала взятки правоохранителям. Суммарно сотрудникам силовых структур выплатили более 42 миллионов рублей.

Помимо этого, члены ОПС на протяжении этого времени пытались препятствовать правосудию, подкупая непричастных людей взять на себя вину по делам, связанным с игорной деятельностью.

По материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ РФ по региону возбуждено уголовное дело.

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#скр
#дело
#уголовное дело
#август
#человек
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Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму
Житель Ганы предстанет перед судом за обвинение мужчины в уменьшении пениса
01 апреля 2024, 02:56

Фото: istock / Rawf8

В Гане мужчину арестовали из-за ложных заявлений о том, что его пенис уменьшился. Об этом пишет Adom Online.
Все произошло 27 марта в районе Миллениал-Сити. Сафиру Бохари присел в тени дерева, что бы отдохнуть между клиентами, которым он помогал стричь и обрабатывать ногти. В какой-то момент к нему подошел 22-летний электрик из города Кесоа Майкл Нельсон и начал кричать, что его половой орган уменьшился из-за Бохари.

Крики привлекли внимание людей, которые встали на сторону Нельсона и начали избивать Бохари без каких-либо доказательств.

Драку удалось остановить случайному очевидцу, он привёл обоих мужчин в полицейский участок. Оттуда их отправили в медучреждение, где врачи осмотрели пенис Нельсона и зафиксировали, что он «стабилен» и не был травмирован.

Позже Бохари подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Нельсона в избиении и распространение ложных сведений. Мужчину арестовали, теперь он ожидает суда.

В некоторых странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, которым психиатры называют массовым бредовым расстройством. Пораженный человек утверждает, что его половой орган уменьшился или вовсе исчез. Женщинам можем казаться, что их грудь пропала. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

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#врачи
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#заявление
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ВВС Израиля обстреляли объекты в окрестностях Дамаска, есть раненые
SANA: два человека пострадали при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска
01 апреля 2024, 02:23

Фото: istock / Ekaterina_Lin

ВВС Израиля нанесли авиаудары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате атак два Об этом информирует сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.
«Сегодня примерно в 21.30 израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска», — заявил собеседник агентства.
Как сообщает источник, в результате атаки были ранены два мирных жителя. Помимо этого, был нанесен материальный ущерб.

В конце марта Сирия подверглась самой масштабной атаке со стороны Израиля с начала войны в секторе Газа. По данным СМИ, десятки человек погибли.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сми
#сирия
#человек
#ущерб
#израиль
#удар
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Журналист потерял ногу при израильском авиаударе в Газе
Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги при израильском ударе по сектору Газа
01 апреля 2024, 01:26

Фото: istock / sudok1

Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж был тяжело ранен при израильском авиаударе по территории около больницы Аль-Акса в анклаве. Об этом информирует агентство, которое входит в состав телесети RT.
Сообщается, что корреспондент потерял ногу.

«Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации», — сказано в сообщении.
Помимо этого, были ранены несколько других журналистов. Также в результате атак двое палестинцев скончались.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сектор Газа — это кладбище для людей и гуманитарных норм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#журналист
#больницы
#сектор газа
#израиль
#атака
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Под Псковом нашли мёртвым пропавшего с детской площадки пятилетнего мальчика
МЧС: Пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце в Псковской области
01 апреля 2024, 00:20

Фото: istock / Yury Karamanenko

Пятилетней мальчик утонул в коллекторном колодце под Псковом. Об этом информирует МЧС России.
Трагедия произошла в деревне Лющик Псковской области. Ребёнок, оставшийся без присмотра родителей, ушел с детской площадки и провалился в яму. Через несколько часов тело мальчика обнаружил отец и извлек оттуда.

На данный момент обстоятельства трагического инцидента устанавливаются, на месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что в одном из фитнес-клубов Казани семилетний ребёнок утонул в бассейне. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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