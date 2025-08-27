Обнажённая россиянка напугала подростков, прогулявшись по городу — видео
В Санкт-Петербурге было зафиксировано необычное происшествие с участием обнажённой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл на улице вблизи группы подростков. На опубликованных кадрах видно, что женщина передвигается по улице без одежды. В это время неподалёку находились старшеклассники.
Согласно публикации, никто из молодых людей не вступал в контакт с горожанкой. Некоторые из них отворачивались, а кто-то снимал происходящее на телефон. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о возможных причинах такого поведения или состоянии женщины не уточняется.
Ранее сообщалось об инциденте в Махачкале, где девушка оголилась возле мечети.
