Обнаженная женщина прибежала в магазин с просьбой о помощи

18 сентября 2025, 12:43

В Тайване продавцы магазина спасли женщину, которую возлюбленный ранил ножом

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В Тайване сотрудники магазина спасли 50-летнюю женщину, в горло которой возлюбленный вонзил нож. Об этом сообщает Mothership.