Обнаженная женщина прибежала в магазин с просьбой о помощи
В Тайване сотрудники магазина спасли 50-летнюю женщину, в горло которой возлюбленный вонзил нож. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел 15 сентября в городе Таоюань. Примерно в девять часов вечера голая местная жительница с ножевым ранением прибежала в магазин и попросила помощи у персонала. Вскоре на место прибыла скорая, и пострадавшую экстренно госпитализировали.
Ее 54-летнего бойфренда обнаружили без сознания в квартире — после содеянного он пытался покончить с собой. По версии следствия, пара поссорилась во время распития спиртного. Когда женщина пошла в душ, мужчина ворвался к ней и ударил ножом.
Пострадавшую удалось спасти благодаря своевременной реакции сотрудников магазина. Мужчина также выжил, против него возбудили уголовное дело.
