Голая женщина оставила дома детей и вломилась к соседу

Фото: istock / Igor Vershinsky
В Соединенных Штатах арестовали женщину, разбившую окно и вломившуюся в дом соседа. Об этом пишет Fox News.
1 мая в полицию города Лейк-Сити поступил вызов об ограблении. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали обнаженную женщину с порезами на руках, которая и оказалась преступницей. Нарушительницу порядка опознали как 24-летнюю Хейли Блант, проживающую по соседству.
Хозяин дома рассказал, что сначала Блант подошла ко входной двери его дома и постучалась. На вопрос, кто она и что ей нужно, женщина молчала. Затем она пошла ко второй двери и снова начала стучать, не объясняя, кто такая.
После обращения пострадавшего в полицию, Блант разбила рукой окно около входной двери и проникла в помещение. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили женщину около входной двери с серьезными травмами. Американку госпитализировали. Вскоре стало известно, что Блант оставила дома без присмотра двоих малолетних детей.
После выписки из больницы Блант арестовали и обвинили в попытке грабежа, нанесении материального ущерба, а также в угрозе благополучию несовершеннолетних. Детей обнаружили невредимыми и передали родственникам.
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Хозяин дома рассказал, что сначала Блант подошла ко входной двери его дома и постучалась. На вопрос, кто она и что ей нужно, женщина молчала. Затем она пошла ко второй двери и снова начала стучать, не объясняя, кто такая.
После обращения пострадавшего в полицию, Блант разбила рукой окно около входной двери и проникла в помещение. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили женщину около входной двери с серьезными травмами. Американку госпитализировали. Вскоре стало известно, что Блант оставила дома без присмотра двоих малолетних детей.
После выписки из больницы Блант арестовали и обвинили в попытке грабежа, нанесении материального ущерба, а также в угрозе благополучию несовершеннолетних. Детей обнаружили невредимыми и передали родственникам.
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Алина Юрчак