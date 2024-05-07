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Голая женщина оставила дома детей и вломилась к соседу

Fox News: в США голая женщина бросила дома детей и вломилась к соседу
07 мая 2024, 05:49
Фото: istock / Igor Vershinsky

Фото: istock / Igor Vershinsky

В Соединенных Штатах арестовали женщину, разбившую окно и вломившуюся в дом соседа. Об этом пишет Fox News.
1 мая в полицию города Лейк-Сити поступил вызов об ограблении. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали обнаженную женщину с порезами на руках, которая и оказалась преступницей. Нарушительницу порядка опознали как 24-летнюю Хейли Блант, проживающую по соседству.

Хозяин дома рассказал, что сначала Блант подошла ко входной двери его дома и постучалась. На вопрос, кто она и что ей нужно, женщина молчала. Затем она пошла ко второй двери и снова начала стучать, не объясняя, кто такая.



После обращения пострадавшего в полицию, Блант разбила рукой окно около входной двери и проникла в помещение. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили женщину около входной двери с серьезными травмами. Американку госпитализировали. Вскоре стало известно, что Блант оставила дома без присмотра двоих малолетних детей.

После выписки из больницы Блант арестовали и обвинили в попытке грабежа, нанесении материального ущерба, а также в угрозе благополучию несовершеннолетних. Детей обнаружили невредимыми и передали родственникам.

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#сотрудники
#дома
Стала известна причина приезда в Россию задержанного американского военного
NBC: задержанный во Владивостоке солдат США прибыл в РФ для встречи с женщиной
07 мая 2024, 04:41

Фото: istock / Sinenkiy

Задержанный во Владивостоке военнослужащий США Гордон Блэк прибыл в РФ, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения. Об этом информирует NBC.
«Гордон Блэк... закончил службу и собирался вернуться в США, когда совершил поездку во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения», — сообщил телеканал.
Стоит отметить, военнослужащий прибыл на территорию Российской Федерации без разрешения начальства.

Военнослужащий проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и отправился на российскую территорию по собственному желанию, где был задержан за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#женщина
#пассажир
#женщины
#отношения
#избиение
#военные
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Украина пыталась сорвать акцию памяти о погибших в ВОВ на территории Нью-Йорка
07 мая 2024, 03:24

Фото: istock / Ekaterina Senyutina

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство государства в городе обращались в местную мэрию, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — заявил собеседник издания.
Как утверждает источник, в Нью-Йорке присутствуют «украинские активисты, у которых есть контакты в этих организациях». Он добавил, что миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились к активистам, чтобы они обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».

Стоит отметить, это не первая попытка украинского постпредства повлиять на решения мэрии Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#память
#страны
#письма
#акции
#активисты
#оон
#великая отечественная война
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Душил и избивал: Стала известна причина задержания американского военного
Задержанный в РФ за кражу военный ВС США избивал и душил жертву
07 мая 2024, 02:08

Фото: istock / dangutsu

Сотрудники правоохранительных органов задержали в России солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Как рассказал источник РЕН ТВ, американец имеет звание сержанта и перед кражей избил жертву.
«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», – рассказал собеседник информагентства.
Известно, что задержанный приехал из Южной Кореи, где его расквартировали.

Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что РФ сообщила о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#алкоголь
#сотрудники
#военные
#арест
#избиение
#кража
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Хакеры похитили данные чиновников и военных с сервера британского Минобороны
Sky: хакеры взломали серверы минобороны Британии и похитили данные военных
07 мая 2024, 00:58

Фото: istock / ikholwadia

Хакеры взломали сервера, которые принадлежат министерству обороны Великобритании. В результате произошла утечка персональных сведений чиновников и военных. Об этом информирует телеканал Sky News.
По информации, имеющейся у журналистов, 7 мая власти сообщат депутатам британского парламента о происшедшей хакерской атаке на серверы оборонного ведомства государства. Действия хакеров были направлены против системы расчета заработной платы ныне действующим военных и некоторым ветеранам.

Из-за кибератаки в распоряжении хакеров появились личные данные военнослужащих и банковские реквизиты.

Минобороны отметило, что несмотря на инцидент, заработная плата будет выплачена своевременно и в полном объеме. О национальной принадлежности хакеров нет информации, но Sky News полагает, что атака была совершена из Китая.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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#великобритания
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У станции метро «Ломоносовский проспект» в Москве прорвало трубу с горячей водой
07 мая 2024, 00:34

Фото: istock / DmyTo

Трубу с горячей водой прорвало в Москве около станции метро «Ломоносовский проспект». Об этом сообщил представитель экстренных служб изданию РИА Новости.
«Прорвало трубу с горячей водой. Возле места происшествия находятся два выхода станции метро «Ломоносовский проспект» — первый и шестой. ГАИ перекрыла дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина», — сказал собеседник агентства.
По информации источника, станция продолжает работать. Сведений о пострадавших пока не приводилось.



Ранее москвичей предупредили об экстремально холодной погоде в День Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#станции
#новости
#москва
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Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке
В Пентагоне заявили, что РФ проинформировала Госдеп о задержании солдата США
07 мая 2024, 00:00

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Россия сообщила Соединенным Штатам о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона Синтию Смит.
«Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — заявила она.
Как утверждает Смит, армия уведомила семью американца о произошедшем, а Госдеп в настоящее время оказывает ему консульскую поддержку. Представитель Пентагона не стала рассказывать детали, сославшись на «деликатность вопроса».

Об инциденте сообщил телеканал NBC 6 мая. По информации СМИ, американского военнослужащего, приехавшего из Южной Кореи по собственному желанию, задержали по подозрению в краже.

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#россия
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#сми
#новости
#сша
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В России задержали военного США за кражу
NBC: в России задержали американского военного за кражу
06 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Im Yeongsik

В России задержали военнослужащего США, который приехал из Южной Кореи. Его подозревают в краже. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх американских чиновников.
«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанный военный США служил в составе американского контингента в Южной Кореи. В Россию мужчина поехал по собственной инициативе. По предварительным данным, его арестовали за кражу.

При этом издание «Известия» уточняет со ссылкой на собственный источник, что задержанный в России военнослужащий США познакомился с женщиной из Владивостока в интернете.

Он прилетел к ней и прожил с ней некоторое время. Уточняется, что американец извивал россиянку. А по итогу украл у неё 200 тысяч рублей.

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#сша
#выходные
#мужчина
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Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево
Пассажир самолёта «Москва – Оренбург»: Паники не было
06 мая 2024, 22:45

Фото: iStock/dell640

Пассажир самолёта «Москва – Оренбург», который вернулся в Шереметьево вместо полёта в Оренбург, Владимир поделился ситуацией на борту во время посадки.
Он отметил, что в салоне самолёта паники не было, а экипаж действовал строго по инструкции.

«Паники никакой не было. Всё более-менее обошлось. Сейчас у нас повторный полёт происходит в Оренбург, все на борту, летим той же авиакомпанией. Всё было по инструкции. Всё было хорошо. Кто-то испугался, кто-то нет, паники никакой не было. Сразу не понял, что происходит, а потом в себя пришёл и более-менее нормально. Просто резко вниз начал спускаться и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Владимир.

Мужчина добавил, что о ситуации пассажирам рассказали уже после приземления.

Ранее пассажирский самолёт, следовавший по маршруту «Москва – Оренбург», подал сигнал тревоги и повернул на Москву. По предварительным данным сообщалось, что на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация. В 15:05 мск самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево.

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#шереметьево
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#пассажиры
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Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке
В США женщина заморозила четырёх новорожденных детей, однако избежала тюрьмы
06 мая 2024, 22:13

Фото: iStock/RobsonPL

В США 69-летняя женщина заморозила четырех младенцев в собственном холодильнике, однако тюрьмы ей удалось избежать. Об этом пишет NBC News.
Замороженных младенцев обнаружили ещё в 2022 году в бостонской квартире женщины. Брат пенсионерки вместе с женой решили убрать квартиру. В холодильнике они нашли завернутые в фольгу обувные коробки. В них и оказались тела младенцев.

Оказалось, что всех их родила хозяйка квартиры Алексис Алдамир. Позже ее отправили на психиатрическое лечение. Из медицинских записей следует, что у женщины была всего одна беременность. Рождённого ребёнка она отдала на усыновление. Отцом ребенка оказался тот же мужчина, что и у замороженных младенцев.

Судмедэксперты так и не смогли определить, как давно дети были помещены в морозильную камеру. Причину смерти также не удалось выяснить. Допрос женщины результатов не дал, так как она не понимала, где находится и что происходит вокруг. Из-за невменяемости подозреваемой обвинение ей выдвигать не стали.

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