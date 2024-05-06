Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке

Фото: iStock/RobsonPL
В США 69-летняя женщина заморозила четырех младенцев в собственном холодильнике, однако тюрьмы ей удалось избежать. Об этом пишет NBC News.
Замороженных младенцев обнаружили ещё в 2022 году в бостонской квартире женщины. Брат пенсионерки вместе с женой решили убрать квартиру. В холодильнике они нашли завернутые в фольгу обувные коробки. В них и оказались тела младенцев.
Оказалось, что всех их родила хозяйка квартиры Алексис Алдамир. Позже ее отправили на психиатрическое лечение. Из медицинских записей следует, что у женщины была всего одна беременность. Рождённого ребёнка она отдала на усыновление. Отцом ребенка оказался тот же мужчина, что и у замороженных младенцев.
Судмедэксперты так и не смогли определить, как давно дети были помещены в морозильную камеру. Причину смерти также не удалось выяснить. Допрос женщины результатов не дал, так как она не понимала, где находится и что происходит вокруг. Из-за невменяемости подозреваемой обвинение ей выдвигать не стали.
Читайте также:
СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения
Младенец упал в выгребную яму уличного туалета при родах на Ставрополье
В Ленобласти обнаружили тело брошенного в запертой квартире младенца
Оказалось, что всех их родила хозяйка квартиры Алексис Алдамир. Позже ее отправили на психиатрическое лечение. Из медицинских записей следует, что у женщины была всего одна беременность. Рождённого ребёнка она отдала на усыновление. Отцом ребенка оказался тот же мужчина, что и у замороженных младенцев.
Судмедэксперты так и не смогли определить, как давно дети были помещены в морозильную камеру. Причину смерти также не удалось выяснить. Допрос женщины результатов не дал, так как она не понимала, где находится и что происходит вокруг. Из-за невменяемости подозреваемой обвинение ей выдвигать не стали.
Читайте также:
СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения
Младенец упал в выгребную яму уличного туалета при родах на Ставрополье
В Ленобласти обнаружили тело брошенного в запертой квартире младенца
Элина Позднякова