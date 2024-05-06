Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево

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Пассажир самолёта «Москва – Оренбург», который вернулся в Шереметьево вместо полёта в Оренбург, Владимир поделился ситуацией на борту во время посадки.
Он отметил, что в салоне самолёта паники не было, а экипаж действовал строго по инструкции.
Мужчина добавил, что о ситуации пассажирам рассказали уже после приземления.
Ранее пассажирский самолёт, следовавший по маршруту «Москва – Оренбург», подал сигнал тревоги и повернул на Москву. По предварительным данным сообщалось, что на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация. В 15:05 мск самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево.
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«Паники никакой не было. Всё более-менее обошлось. Сейчас у нас повторный полёт происходит в Оренбург, все на борту, летим той же авиакомпанией. Всё было по инструкции. Всё было хорошо. Кто-то испугался, кто-то нет, паники никакой не было. Сразу не понял, что происходит, а потом в себя пришёл и более-менее нормально. Просто резко вниз начал спускаться и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Владимир.
Мужчина добавил, что о ситуации пассажирам рассказали уже после приземления.
Ранее пассажирский самолёт, следовавший по маршруту «Москва – Оренбург», подал сигнал тревоги и повернул на Москву. По предварительным данным сообщалось, что на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация. В 15:05 мск самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево.
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Мелисса Тимофеева