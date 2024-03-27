Голая женщина подожгла церковь и машину полицейских

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В США задержали голую женщину, которая подожгла церковь и автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает WINK-TV.
Всё произошло утром 21 марта в городе Форт-Майерс, штат Флорида. Примерно в 5:30 по местному времени экстренные службы получили сообщения о двух небольших возгораниях. Одно из них ликвидировали около церкви, второе — на одной из соседних улиц.
Возле церкви задержали 42-летнюю Тейлор Николь Пайетт, которая была полностью обнажённой и посадили её в патрульный автомобиль. Практически сразу в машине вспыхнула обшивка одной из дверей. Оказалось, что у американки осталась зажигалка, хотя ее обыскали во время задержания.
Полицейские заявили, что она, видимо, «спрятала ее там, где её не обыскивали».
Преступнице предъявили обвинения в поджоге, порче имущества и преднамеренном нанесении материального ущерба. Мотив ее поступков неизвестен. Правоохранители затруднились сказать, была ли Пайетт прихожанкой подожженного храма.
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Возле церкви задержали 42-летнюю Тейлор Николь Пайетт, которая была полностью обнажённой и посадили её в патрульный автомобиль. Практически сразу в машине вспыхнула обшивка одной из дверей. Оказалось, что у американки осталась зажигалка, хотя ее обыскали во время задержания.
Преступнице предъявили обвинения в поджоге, порче имущества и преднамеренном нанесении материального ущерба. Мотив ее поступков неизвестен. Правоохранители затруднились сказать, была ли Пайетт прихожанкой подожженного храма.
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Алина Юрчак