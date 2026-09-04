Голая женщина прошлась по Новосибирску
В Новосибирске очевидцы стали свидетелями необычного инцидента на главной площади города. Об этом стало известно 4 сентября.
По информации, опубликованной в Telegram-канале ACT-54 Black, женщина без одежды прогуливалась по площади Ленина. На кадрах, снятых прохожими, видно, как нарушительница переходит дорогу по пешеходному переходу, после чего направляется в сторону тротуара.
При этом она пытается прикрывать грудь руками. В момент прогулки на нее обращали внимание другие горожане. Подробности произошедшего, включая обстоятельства появления женщины в таком виде, сейчас не уточняются.
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