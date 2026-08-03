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В российском городе голый «индеец» с палкой бегал по двору

В микрорайоне Новосибирска очевидцы заметили голого мужчину с палкой во дворе
Фото: Istock/MD Rokonuzzamnan

В Ленинском районе Новосибирска местные жители встретили голого мужчину с палкой во дворе. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».



Событие развернулось в микрорайоне Чистая слобода. Согласно видеозаписи, полностью раздетый мужчина бегал по двору с палкой и подражал индейцу. Действие происходило рядом с детской площадкой, где гуляли дети и их родители. Информация о том, вызывали ли свидетели полицию или скорую помощь, отсутствует.

До этого сообщалось об инциденте в Самарской области. Там пятеро детей обитали в притоне, который устроили их мать и отчим. Отмечается, что несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды, а сожитель их матери регулярно приводил домой незнакомцев.

Ольга Щелокова

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