В Подмосковье голый маньяк испугал девушку
Как стало известно SHOT, неприятный инцидент произошёл в лесном массиве в районе города Белоозерский. Девушка по имени Мария (имя изменено) возвращалась домой после тренировки и пошла через лес — по её словам, это самый короткий маршрут к дому.
По дороге она услышала подозрительное шуршание за спиной. Когда девушка обернулась, то увидела в кустах полностью раздетого мужчину с закрытым футболкой лицом.
По словам Марии, незнакомец прятался в лесу и следил за ней. Испугавшись, девушка громко закричала. После этого мужчина выбежал из кустов и скрылся в лесу.
Особенно сильно произошедшее обеспокоило девушку из-за того, что эта дорога далеко не безлюдная. Сейчас из-за жаркой погоды в районе Белого озера под Воскресенском много отдыхающих, которые приезжают сюда с палатками. По той же дороге регулярно проходят местные жители, собачники и семьи с детьми.
Мария пока не обращалась в полицию, однако опасается, что мужчина может продолжить появляться в этом районе. По её мнению, на месте испуганной девушки может оказаться человек, который не сможет быстро сориентироваться или защитить себя.
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