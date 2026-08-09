В Подмосковье голый маньяк испугал девушку

09 августа 2026, 21:13

Голый маньяк напугал девушку в подмосковном лесу — он следил за ней из-за кустов

Фото: Istock / Smileus

Как стало известно SHOT, неприятный инцидент произошёл в лесном массиве в районе города Белоозерский. Девушка по имени Мария (имя изменено) возвращалась домой после тренировки и пошла через лес — по её словам, это самый короткий маршрут к дому.