Голая женщина забралась на крышу машины и спровоцировала пробку в Солнечногорске – видео
В Солнечногорске голая женщина забралась на крышу автомобиля и спровоцировала пробку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что сотрудник ведомства, возвращаясь после работы домой, обратил внимание на голую женщину, которая залезла на крышу «Жигулей» и нецензурно выражалась в адрес прохожих. Её действия спровоцировали скопление машин на дороге.
В итоге, незамедлительно среагировав, сотрудник Росгвардии вместе с полицейскими снял женщину с крыши, чтобы избежать последствий для её здоровья.
В настоящее время нарушительница задержана. Проводится проверка.
Читайте также: