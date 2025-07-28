Голая женщина забралась на крышу машины и спровоцировала пробку в Солнечногорске – видео

28 июля 2025, 17:22

В Солнечногорске голая женщина забралась на крышу машины и спровоцировала пробку

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Солнечногорске голая женщина забралась на крышу автомобиля и спровоцировала пробку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.