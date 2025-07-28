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Голая женщина забралась на крышу машины и спровоцировала пробку в Солнечногорске – видео

В Солнечногорске голая женщина забралась на крышу машины и спровоцировала пробку
Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Солнечногорске голая женщина забралась на крышу автомобиля и спровоцировала пробку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Отмечается, что сотрудник ведомства, возвращаясь после работы домой, обратил внимание на голую женщину, которая залезла на крышу «Жигулей» и нецензурно выражалась в адрес прохожих. Её действия спровоцировали скопление машин на дороге.

В итоге, незамедлительно среагировав, сотрудник Росгвардии вместе с полицейскими снял женщину с крыши, чтобы избежать последствий для её здоровья.

В настоящее время нарушительница задержана. Проводится проверка.

Анастасия Чинкова

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