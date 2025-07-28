Суд вынес приговор обвиняемым в попытке подрыва воинской части в Балашихе

28 июля 2025, 15:30

Суд дал до 19 лет тюрьмы виновным в попытке теракта в воинской части Балашихи

Фото: медиасток.рф

Второй Западный окружной военный суд приговорил к тюремному сроку пятерых молодых людей, которые пытались устроить подрыв военной техники в воинской части подмосковной Балашихи. Об этом пишет ТАСС.