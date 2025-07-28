Суд вынес приговор обвиняемым в попытке подрыва воинской части в Балашихе
Второй Западный окружной военный суд приговорил к тюремному сроку пятерых молодых людей, которые пытались устроить подрыв военной техники в воинской части подмосковной Балашихи. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что среди осуждённых был один несовершеннолетний, получивший минимальное наказание. Его старшим товарищам было назначено от 16 до 19 лет лишения свободы. Все они были признаны виновными в покушении на теракт.
Суд над молодыми людьми был проведён в закрытом режиме. Из материалов уголовного дела следует, что они планировали сделать подкоп на территорию воинской части, а затем, пробравшись внутрь, совершить подрыв и поджог военной техники. Все пятеро отрицают свою вину.
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