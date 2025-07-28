Россиянин избил жену с ребенком на руках и швырнул детскую коляску на дорогу

28 июля 2025, 15:47

В Самаре мужчина избил жену с ребенком на руках на остановке

Фото: iStock/Backiris

В Самаре на автобусной остановке муж избил жену с маленьким ребенком на руках. Подробностями и видео инцидента накануне поделился телеграм-канал «ЧП Самара».





На кадрах видно, как мужчина наносит женщине многочисленные удары по лицу и животу. Пострадавшая в этот момент держала ребенка, который был укутан в плед. Затем разъяренный супруг поднимает детскую коляску и идет вслед за женщиной с малышом. Когда очевидцы попытались вызвать полицию, мужчина начал им угрожать. Пока неизвестно, попала ли эта ситуация в поле зрения правоохранителей.



«Детскую коляску швырнул на проезжую часть. Использовал нецензурную брань в присутствии людей», — говорится в публикации.