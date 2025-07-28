Женщина, убившая приемного сына, приговорена к 24 годам колонии
Вероника Наумова, которая убила своего 6-летнего приемного сына Далера Бобиева, получила один из самых больших сроков для женщин — 24 года колонии, сообщает Baza.
Мальчика мучили, избивали и пытали, а тело спрятали в гараже, продолжая получать выплаты. Следствие установило, что она издевалась над ним по указке матери.
В деле также обвинены родственники и специалисты, участвовавшие в истязаниях.
Напомним, в Дигоре водитель, сбивший ребенка, оказался в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу.
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