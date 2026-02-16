Голая женщина замерзла насмерть в морозильной камере магазина

16 февраля 2026, 08:17

В США туристка замерзла насмерть в морозильной камере супермаркета

Фото: iStock/FabrikaCr

Нагая туристка из Никарагуа замерзла насмерть в морозильной камере супермаркета в США. Об этом пишет газета The New York Post.