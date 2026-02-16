Голая женщина замерзла насмерть в морозильной камере магазина
Нагая туристка из Никарагуа замерзла насмерть в морозильной камере супермаркета в США. Об этом пишет газета The New York Post.
Тело 32-летней Хелен Массиелл Гарай Санчес обнаружил сотрудник магазина Dollar Tree на складе в Майами еще в декабре, однако подробности стали известны лишь недавно. Расследование показало, что в день трагедии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что дверца холодильника не была заблокирована и имела аварийный механизм открывания, с помощью которого можно было выбраться самостоятельно.
Пока неясно, попала ли туристка в камеру случайно. Известно, что сначала она ходила по магазину одна, а затем оказалась в зоне для персонала. Смерть наступила от переохлаждения, полиция не считает ее насильственной.
Семья погибшей подала иск на сеть супермаркетов и управляющего торговой точкой на 50 млн долларов. Родные латиноамериканки считают, что магазин не обеспечил должную защиту покупателей.
Читайте также: