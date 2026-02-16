Пьяный мужчина зарезал мать и сестру в Приморье, обе жертвы скончались в больнице

16 февраля 2026, 05:15

Фото: iStock/globalmoments

Вчера вечером в больнице Владивостока скончалась женщина, на которую напал собственный брат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края.





Согласно материалу, 13 февраля обвиняемый местный житель пил в квартире жилого дома по улице Енисейская. Разозлившись на родных, мужчина нанёс ножевые ранения своей 80-летней матери и 58-летней сестре.



Вскоре пожилая женщина скончалась от полученных повреждений. Врачи не сумели ее спасти. За жизнь второй пострадавшей боролись дольше, однако ее травмы также оказались слишком серьезными. Суд уже отправил фигуранта под стражу на два месяца.





«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)», — говорится в материале.