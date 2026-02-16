Учитель географии из католической школы принудил девочку к сексу в шкафу

16 февраля 2026, 05:45

В Британии учителя из католической школы приговорили к 12 годам за совращение учениц

Фото: iStock/jovannig

В Великобритании 54-летнего учителя географии приговорили к 12 годам тюрьмы за совращение несовершеннолетних школьниц. Об этом сообщает издание Mirror.





Согласно материалу, Энтони Редмонд работал в престижной католической школе для девочек в Плимуте в 2000-х годах. За это время педагог часто приставал к ученицам, заглядывал под юбки, задавал интимные вопросы и приглашал девочек-подростков на обеды.



