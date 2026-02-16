Учитель географии из католической школы принудил девочку к сексу в шкафу
В Британии учителя из католической школы приговорили к 12 годам за совращение учениц
В Великобритании 54-летнего учителя географии приговорили к 12 годам тюрьмы за совращение несовершеннолетних школьниц. Об этом сообщает издание Mirror.
Согласно материалу, Энтони Редмонд работал в престижной католической школе для девочек в Плимуте в 2000-х годах. За это время педагог часто приставал к ученицам, заглядывал под юбки, задавал интимные вопросы и приглашал девочек-подростков на обеды.
Одну из школьниц он заставил заняться оральным сексом в шкафу, когда находился с ней в классе. Другие преступления происходили в учительской, в отеле, либо дома у извращенца. Отмечается, что он манипулировал своими жертвами и убеждал их, что те сами виноваты в случившемся.
Пострадавшие рассказали, что жаловались на неуместные комментарии Редмонда, но руководство школы обвиняло их в распространении сплетен. Педагог продолжал действовать безнаказанно и лишил девственности двух девочек.
10 февраля суд приговорил педофила к 12 годам лишения свободы, пожизненно внёс его в реестр сексуальных преступников и запретил мужчине общаться и видеться с жертвами в течение 20 лет.